OnePlus Nord : on connaît le nom du prochain smartphone de OnePlus

OnePlus Nord sera le nom du prochain smartphone de OnePlus. Si les rumeurs pointaient déjà vers cette appellation, de nouvelles fuites viennent la confirmer aujourd’hui. Ce terminal serait un milieu de gamme et renouerait avec les racines du constructeur.

Cap au nord ! OnePlus va prochainement annoncer un smartphone de milieu de gamme qui signera un nouveau départ pour ses gammes. En effet, il ne porterait plus de numéro, ni de lettre (comme OnePlus Z), mais un nom original. Les rumeurs pointent vers une appellation Nord, qui semble se confirmer aujourd’hui.

Le blogeur Nils Ahrensmeier a partagé sur Twitter une image fuitée de la campagne presse de OnePlus. Sur cette image, on peut y voir un carton d’invitation reprenant la police utilisée récemment par la marque. Les lettres O et R sont distinctement visibles, et l’on devine le début d’un D. NORD.

Un autre tweet, partagé cette fois par Ishan Agarwal, révèle un autre carton d’invitation pris en photo en compagnie de Carl Pei, fondateur de OnePlus. Là encore, les lettres O, R et D sont visibles, et l’ont devine le N. Il ne fait plus aucun doute que le prochain terminal de la marque s’appellera OnePlus Nord, ou Nord by OnePlus, venant ainsi faire table rase du passé.

Le constructeur abandonnerait la numérotation et les lettres pour un namming original. Le produit devrait être annoncé le 10 juillet prochain, selon les rumeurs. Il ne faudra donc pas attendre longtemps pour avoir confirmation. Il devrait lancer une nouvelle ère pour le fabricant.

Smartphone milieu de gamme

Le OnePlus Nord serait un smartphone de milieu de gamme doté d’une fiche technique intéressante. Arborant une coque en verre et en métal, il serait équipé de quatre capteurs à l’arrière dont un principal de 48 mégapixels.

L’écran, d’une taille de 6,5 pouces, serait plat et offrirait une définition en fullHD+, en plus d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. A l’intérieur, il pourrait embarquer un processeur Qualcomm Snapdragon 765G. Il serait donc compatible 5G. Dernier point, Android 10 avec OxygenOS serait installé par défaut sur le terminal.

Que pensez-vous de ce nom pour le téléphone ? Vous plaît-il ? Dites-le-nous dans les commentaires !

Source : Nils Ahrensmeier