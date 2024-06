OnePlus poursuit ses améliorations avec une nouvelle mise à jour pour le OnePlus 10T. Cette dernière inclut le patch de sécurité Android de juin 2024 et corrige divers bugs.

OnePlus continue d'innover pour offrir des fonctionnalités toujours plus avancées à ses utilisateurs. En avril 2024, la société a intégré une nouvelle fonctionnalité à certains de ses smartphones : l'AI Eraser, inspirée de la gomme magique du Google Pixel 8. Cet outil de suppression assistée par intelligence artificielle permet d'effacer facilement les éléments indésirables des photos.

Actuellement, les utilisateurs de OnePlus bénéficient également d'autres fonctionnalités avancées comme l'AI Summarizer, qui transforme de longs textes en résumés concis. Aujourd'hui, la marque annonce le déploiement de la mise à jour OxygenOS 14.0.0.710 pour le OnePlus 10T qui date de 2022. Celle-ci inclut le patch de sécurité Android de juin 2024, corrige plusieurs bugs et améliore la stabilité du système.

La mise à jour de juin du OnePlus 10T corrige une longue liste de bugs

La dernière mise à jour pour le OnePlus 10T introduit une fonctionnalité de confidentialité innovante qui permet de masquer le schéma de déverrouillage de l'écran. Cette dernière empêche les regards indiscrets de repérer le motif utilisé pour déverrouiller l'appareil. En rendant plus difficile l'accès non autorisé, cette nouveauté assure que votre téléphone reste protégé même dans des environnements publics où les tentatives d’espionnage par-dessus l'épaule sont courantes.

De plus, une correction a été apportée à un bug de stockage qui faisait occuper de l'espace supplémentaire aux fichiers. Les utilisateurs bénéficieront désormais de plus de stockage disponible. La mise à jour résout également plusieurs autres problèmes. Les utilisateurs du OnePlus 10T rencontraient des difficultés avec les paiements NFC, mais ce problème est maintenant réglé. De plus, un souci sur l’interface où deux curseurs de volume apparaissaient aléatoirement a été corrigé.

A lire également – Test OnePlus 12 : plus grand, plus cher, plus complet… mais est-il meilleur ?

Parfois, le OnePlus 10T ne vibrait pas pour les appels entrants, même lorsque cette fonction était activée, et les numéros de téléphone ne s'affichaient pas correctement lors du transfert. Cette mise à jour corrige ces bugs. Enfin, les joueurs mobiles seront ravis de savoir que le problème d'écran noir pendant les sessions de jeu a été corrigé.