OnePlus Concept One : on a vu le 1er smartphone avec des capteurs invisibles à l’arrière

Après sa présentation au CES 2020, OnePlus nous a permis, lors d’un événement dédié, d’observer de plus près son Concept One conçu en partenariat avec la marque automobile McLaren. Particularité de l’objet ? Ses 3 capteurs photo logés à l’arrière de l’appareil sont totalement invisibles. OnePlus ne fait pas les choses à moitié quand on parle d’innovation.

Tout d’orange vêtu, ce Concept One de OnePlus s’inspire de la 720S de chez McLaren, et plus précisément de son habitacle. Cette voiture a la particularité d’avoir un toit vitré bénéficiant d’une technologie de verre éléctrochrome. Entendez par-là qu’en envoyant un courant électrique, celle-ci s’assombrit plus ou moins. Et si le design du dos du smartphone rappelle la sellerie de la 720S puisque le cuir utilisé est le même, c’est surtout l’utilisation de ce verre éléctrochrome qui rend le Concept One vraiment intéressant.

Le smartphone en lui-même n’est ni plus ni moins qu’un OnePlus 7T Pro McLaren Edition, bénéficiant d’exactement les mêmes caractéristiques techniques. Un processeur octocore Snapdragon 855+ épaulé par 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, et une batterie de 4085 mAh. Cependant, c’est quand on regarde le dos du smartphone que tout prend son sens, comme expliqué dans notre mini-reportage ci-dessous :

OnePlus Concept One : et que la lumière soit

À l’arrière du Concept One se trouvent les 3 capteurs photo, rendus, comme par magie totalement invisibles . Il se situent en réalité derrière une fine couche de verre électrochrome de seulement 0,35 mm d’épaisseur, qui saura passer du noir totalement opaque au transparent en seulement 0,7 seconde. Soit le temps qu’il vous faudra pour démarrer l’application photo.

Si on souligne évidemment la prouesse d’ingénierie pour la miniaturisation de cette technologie, le concept ne se cantonne pas seulement à cacher les capteurs photo. La technologie est également utilisée au niveau logiciel pour proposer, pour la première fois sur un smartphone, la possibilité d’appliquer un filtre à densité neutre sur l’ensemble du module. On pourra donc, même en forte luminosité, profiter de photos de qualité, sans zones surexposées.

Doublement intelligent donc, ce verre électrochromique adapté au smartphone, permettra, en plus de rendre les objectifs photo qui deviennent de plus en plus nombreux sur nos smartphones totalement discrets, d’ajouter des options permettant d’exploiter au maximum ces capteurs. Le OnePlus Concept One est, comme son nom l’indique, un concept qui n’est pas voué à être commercialisé. Cependant on peut imaginer l’utilisation sur de futurs produits de la marque de cette technologie. Le 3e smartphone né de la collaboration entre OnePlus et McLaren, à la différence des précédents apporte, en plus d’un redesign, une véritable innovation.

Que pensez-vous de ce verre éléctrochrome? Des idées d’applications intéressantes pour cette technologie? On attend vos opinions en commentaires.