OnePlus : avec Ambient Mode, ses smartphones font office de Nest Hub lorsqu’ils se chargent

OnePlus annonce que tous ses smartphones à partir du OnePlus 3 bénéficient désormais du Ambient Mode. Ce mode rend votre smartphone plus utile lors de la charge en le transformant en une sorte de Google Nest Hub, l’enceinte connectée sous Google Assistant dotée d’un écran.

Vous connaissez peut-être l’Ambient Mode si vous avez lu nos tests des derniers Pixel (bien que pour être exact, ce mode s’appelle Stand UI sur ces smartphones). Lorsqu’on les met à charger, l’interface de l’appareil change, pour se rapprocher de celle d’un objet connecté Google Assistant doté d’un écran, comme par exemple le Google Nest Hub. OnePlus annonce l’arrivée de cette nouvelle interface, baptisée Ambient Mode, sur tous les OnePlus à partir du OnePlus 3.

L’Ambient Mode arrive depuis quelques temps sur davantage de smartphones : en novembre, Nokia et Lenovo-Motorola avaient annoncé l’arrivée de ce mode sur leurs smartphones. OnePlus explique : « Ambient Mode est une expérience de Google Assistant ‘proactive’ qui est disponible dès que l’appareil est en train de se charger. Vous pouvez accéder à des informations proactives comme des infos et suggestions météo, l’agenda, du divertissement, des rappels et plus encore ».

Et OnePlus d’ajouter que : « la fonctionnalité peut également être utilisée pour transformer un smartphone en un cadre photo numérique ou comme une interface pour contrôler des objets connectés comme les lumières ou lecteurs audio ». OnePlus précise que l’Ambient Mode ne fonctionnera que si vous avez mis à jour le smartphone à une version d’Android équivalente ou ultérieure à Oreo. Le constructeur précise par ailleurs que le déploiement a lieu par phases, et que donc la fonctionnalité est susceptible de ne pas apparaitre avant au moins une semaine.

Lorsque cela sera le cas, vous verrez d’abord s’afficher une notification lorsque vous mettrez votre smartphone à charger. Touchez-la pour terminer la configuration du mode. Vous pouvez également activer la fonctionnalité manuellement en allant dans les paramètres de l’application Google puis Assistant > Appareils.

Source : 9to5Google