OnePlus 8 Pro vs OnePlus 7T Pro : quel est le meilleur flagship du constructeur ?

OnePlus poursuit sa stratégie établie en 2020, avec l’officialisation de deux nouveaux smartphones : le OnePlus 8 et le OnePlus 8 Pro. Ces deux appareils sont les successeurs directs des OnePlus 7T et OnePlus 7T Pro. Occultons les modèles de base pour nous concentrer sur les flagships de ces deux générations. Lequel entre le OnePlus 8 Pro et le OnePlus 7T Pro mérite votre attention ? Réponse dans ce duel entre les deux fleurons de OnePlus.

Sans surprise, OnePlus réitère sa stratégie mise au point en 2019. Ce début d’année 2020 voit donc débarquer deux nouveaux porte-étendards : les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Dans un premier versus, nous nous sommes attardés sur les différences notables entre le OnePlus 8 et le OnePlus 7T. À travers ce nouveau face à face, nous allons porter notre attention sur les deux derniers modèles ultra haut de gamme du constructeur : le OnePlus 7T Pro et le OnePlus 8 Pro.

À sa sortie, le OnePlus 7T Pro s’imposait comme une mise à jour jugée un peu trop timide du OnePlus 7 Pro. Certes, les qualités premières du smartphone répondaient toujours présentes, comme l’écran 6,67 pouces Fluid OLED en QHD+, le SoC Snapdragon 855+ gravé en 7nm ou encore la dernière version d’Oxygen OS basée sur Android 10.

Seulement, il était difficile de justifier l’achat du OnePlus 7t Pro (6 mois seulement après la sortie du 7 Pro) en raison du faible nombre d’améliorations apportées. Pour rappel parmi ces quelques ajouts, on notait une embellie minime de la qualité photo, une batterie un peu plus imposante (85 mAh de plus que celle du OnePlus 7 Pro) et l’apport de la nouvelle technologie maison de recharge rapide Warp Charge 30T.

Mais qu’en est-il maintenant que le OnePlus 7T Pro a un nouveau challenger ? Le OnePlus 8 Pro est-il nettement supérieur à son prédécesseur ? Ou au contraire les évolutions sont elles encore trop mineures pour justifier l’achat d’un smartphone vendu 899 € (soit 140 € de plus qu’un OnePlus 7T Pro) ? C’est ce que nous allons découvrir à travers cette confrontation.

Fiche technique des OnePlus 8 Pro et OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T Pro OnePlus 8 Pro Dimensions 162,6 x 75,9 x 8,8 mm 165.3 x 74.4 x 8.5 mm Poids 213g 199g Ecran 6.67" Fluid OLED QHD+ 6,78" Fluid OLED QHD+ Définition 3120×1440/ 516 PPI, 19.5:9

90Hz HDR10 3168x1440/ 513 PPI

19.8:9

120Hz HDR10 & HDR10+

Retour Haptic +11% Processeur Snapdragon 855+ (7nm) Snapdragon 865 Mémoire interne 256 Go 128 ou 256 Go Mémoire vive 8 Go 8 ou 12 Go Double SIM Oui Oui Capteur d'empreintes Oui (sous l'écran) Oui (sous l'écran) Capteur photo principal Triple :

- 48 MP, f/1.6, OIS

- 12 MP, f/2.4

- 16 MP, f/2.2 grand angle 120° Quadruple :

- Sony IMX689 de 48 MP (f/1.78)

- 8MP zoom optique x3 (f/2.44)

- Ultra grand-angle Sony IMX586 de 48 MP (f/2.2)

-5 MP (f/2.4) - Color Filter Camera dédié au mode photochrome

Zoom optique 3x 3x Capteur photo secondaire 16 MP f/2.0 capteur grand angle pop-up 16 MP f/2.5 capteur grand angle en poinçon OS Android 10 + Oxygen OS 10.0 Android 10 + Oxygen OS 10.5 Connectivités Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot NFC Oui Oui Batterie Li-Po 4085 mAh Li-Po 4510 mAh Recharge rapide Warp Charge 30T Warp Charge 30T Recharge sans fil Non Warp Charge Wireless 30W Recharge sans fil inversée Non 5W

Design

Le design du OnePlus 8 Pro est globalement très similaire à celui du OnePlus 7T Pro. Si vous vous attendiez à un changement drastique, passez votre chemin. Il faudra rentrer dans les détails pour apercevoir les quelques retouches effectuées ici et là. Nous avons noté :

l’intégration d’un capteur en poinçon sur la face avant à la place de la caméra pop-up du 7T Pro

l’ajout d’un quatrième capteur sur la face arrière, au-dessus du flash et de l’autofocus laser

Un écran avec des bordures plus incurvées et plus serrées sur les tranches latérales

Concernant les dimensions, le OnePlus 8 Pro est sensiblement plus long que le 7T Pro (165,3mm contre 162,6mm). Ce que le 8 Pro gagne en longueur, il le perd en largeur (74,35mm contre 75,9mm). Enfin, le dernier né de OnePlus est légèrement moins « enrobé » que son prédécesseur (8,5mm contre 8,8mm). La proéminence du capteur photo (encore plus important sur le 8 Pro) ne rentre pas dans les calculs.

Sur la balance, le OnePlus 8 Pro parvient à un tour de force : être plus léger que le 7T Pro (199g contre 206g), et ce malgré la présence d’une batterie plus imposante de 4510 mAh (contre 4085 mAh). Bien évidemment, l’absence de caméra pop-up joue justement dans la balance.

La coque est toujours réalisée en verre minéral, à savoir du Gorilla 5 de Corning. Une mention spéciale doit tout de même être attribuée aux coloris Ultramarine Blue et Glacial Green, qui arborent une nouvelle génération de verre dépoli mat. Cela donne un effet « brume » incroyablement élégant.

En outre, on retrouve le même agencement des capteurs photo à l’arrière, bien rangés verticalement au centre du smartphone. On retrouve cette disposition sur le OnePlus 7, le OnePlus 7 Pro et le OnePlus 7T Pro. Enfin, le lecteur d'empreintes à l’écran a été replacé un peu plus haut. Il est bien plus facile d’y accéder qu’auparavant, particulièrement lorsque l’on prend le smartphone à une main.

Écran

Sur ce point, le OnePlus 8 Pro profite d’une innovation majeure puisque la dalle du smartphone bénéficie d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz contre 90 Hz pour le 7T Pro. L’écran est sensiblement plus grand pour le OnePlus 8 Pro (6,78 pouces contre 6,67 pouces) pour un ratio corps/écran de 90,8% contre 88,1%.

Les définitions des deux dalles sont assez proches, et elles affichent toutes les deux du QHD+ en 1140 x 3168 pixels pour le 8 Pro, et 1140 x 3120 pixels pour le 7T Pro. Le OnePlus 8 Pro gagne néanmoins cette manche grâce aux différents apports technologiques. Grâce à la technologie de couleur 10-bit, la dalle du 8 Pro produit 1 milliard de couleurs uniques (contre « seulement » 16 millions pour le 7T Pro).

On retrouve ensuite les compatibilités HDR et HDR10+, ainsi qu’un mode pour réduire l’émission de lumière bleue de 40%. Notons néanmoins que le OnePlus 8 Pro bénéficie d’un retour haptic plus puissant, à hauteur de 11%. Autre nouveauté à mettre au compte du OnePlus 8 Pro, la dalle est protégée par une couche de verre Gorilla 6 de Corning, la toute dernière mouture de verre renforcé de l’entreprise américaine.

Et pour conclure ce volet écran, le lecteur d'empreintes digitales est toujours caché sous l’écran, mais sa nouvelle position sur le OnePlus 8 Pro le rend bien plus accessible.

Performances et mémoire

Tout comme le OnePlus 8, le OnePlus 8 Pro profite du tout dernier chipset de Qualcomm : le Snapdragon 865. Nous avons donc un processeur octo-core dont le cœur le plus puissant est un Kryo Gold cadencé à 2,84 GHz, accompagné de trois autres cœurs GHz Kryo de 2,42 GHz, et enfin quatre autres cœurs, dédiés aux tâches quotidiennes et cadencés à 1,8 GHz.

Sans surprise, les performances offertes par le Snapdragon 865 dépassent celles du Snapdragon 855+ du OnePlus 7T Pro. En premier lieu, le GPU Adreno 650 est plus puissant que le Adreno 640 du Snapdragon 855+. Et deuxièmement, le dernier SoC de Qualcomm embarque directement un modem compatible 5G Qualcomm X55. Grâce au X55, le OnePlus 8 Pro bénéficie de surcroît d’une compatibilité Wi-Fi 6. Deux fonctionnalités absentes du OnePlus 7T Pro.

Comme à son habitude, le constructeur décline son OnePlus 8 Pro en deux versions :

128 Go et 8 Go de RAM

256 Go et 12 Go de RAM

La seconde configuration est plus musclée que celle du OnePlus 7T Pro, avec 256 Go et 8 Go de RAM seulement. Le OnePlus 7T Pro rivalise sur ce point uniquement dans sa configuration McLaren Edition, avec ses 256 Go et ses 12 Go de mémoire vive.

Batterie et autonomie

Le OnePlus 8 Pro embarque une batterie Li-Po de 4510 mAh, soit une capacité de 425 mAh supplémentaires par rapport à la batterie du OnePlus 7T Pro avec ses 4085 mAh. Comme vous pouvez le lire dans notre test du OnePlus 8 Pro, le smartphone atteint les deux jours d’autonomie sans sourciller. Une belle performance, quand on sait que le 120 Hz est activé par défaut par le constructeur.

De fait, le OnePlus 7T Pro s’incline sur ce point. Le smartphone affiche une journée et demie d’autonomie, avec un écran en 90 Hz seulement. Les deux smartphones partagent en revanche la technologie maison de recharge rapide Warp Charge 30T. Avec une batterie plus imposante, le temps de charge sur le OnePlus 8 Pro est en toute logique plus long que sur le OnePlus 7T Pro.

Ainsi, le OnePlus 8 Pro atteint les 50% en 23 minutes, tandis que le OnePlus 7T Pro obtient 70% en 30 minutes. Malgré cette légère déconvenue, le 8 Pro se rattrape avec l’intégration de la recharge sans fil. Cette charge à induction 30W permet de recharger la batterie à hauteur de 50% en seulement 30 minutes. En outre, le smartphone peut également faire le plein via la recharge inversée 5W, en cas de besoin.

Expérience photographique

Le OnePlus 8 Pro profite de quatre capteurs à l’arrière contre trois chez le 7T Pro. Pour ce nouvel ultra haut de gamme, OnePlus a changé le capteur principal, préférant opter pour un Sony IMX 689 avec des pixels 20% plus grands, un autofocus laser et un autofocus omnidirectionnel. On retrouve ensuite un téléobjectif quasi identique à celui du 7T Pro (8 MP et zoom optique 3x) tandis que l’objectif ultra grand-angle se révèle être un Sony IMX 586 de 48MP (champ de vision 119,7 degrés).

Pour rappel, ce capteur secondaire est utilisé comme objectif principal sur le OnePlus 7T Pro. Enfin, le 8 Pro dispose d’un capteur inédit appelé « Color Filter Camera » de 5MP (f/2.4). Concrètement, ce mode permet de passer en noir et blanc certaines zones d’une photo, tandis que le sujet s’affichera dans une autre couleur. Dans les faits, ce capteur est un accessoire utile (mais pas vraiment indispensable) pour faire « des effets de lumières et de couleurs », comme le précise le constructeur.

Pour ce qui est des selfies, les deux smartphones partagent tout deux un capteur de 16 MP (f/2.5 pour le 8 Pro, f/2.0 pour le 7T Pro). À un détail près puisque le 8 Pro arbore un capteur en poinçon, tandis que le 7T Pro embarquait une caméra pop-up motorisée. Il faut noter que l’application Caméra du 8 Pro bénéficie de quelques changements, comme un nouveau bouton Résolution qui permet de prendre des photos en plein format à l’aide du capteur principal ou de l’ultra grand-angle sans passer obligatoirement par le Mode Pro.

Interface et applications

Pour ce qui est de l’OS, on retrouve toujours Android10 via la surcouche maison OxygenOS. Sur ce point, le OnePlus 8 Pro profite en toute logique de quelques apports supplémentaires par rapport au OnePlus 7T Pro. Sous cette version 10.5 (10.0 sur le 7T Pro), le OnePlus 8 Pro bénéficie de nouvelles icônes système et de fonds d’écrans dynamiques du plus bel effet (merci le rafraîchissement 120 Hz). En outre, le mode sombre universel est compatible avec bien plus d’applications tierces que par le passé.

Il faut ajouter à cela diverses fonctionnalités exclusives au 8 Pro, comme l’affichage permanent, la tonalité adaptative (les couleurs de l’écran s’adaptent en fonction de la lumière ambiante) et la possibilité d’occulter le capteur poinçon de la dalle. En bref, la navigation se veut toujours aussi fluide, intuitive, et agréable que sur le 7T Pro, avec quelques actions en plus.

Prix

Sans surprise, le OnePlus 8 Pro est le smartphone OnePlus le plus cher jamais proposé par le constructeur. Il se décline en cinq versions distinctes :

8 Go de RAM et 128 Go en coloris Onyx Black à 899 €

8 Go de RAM et 128 Go en coloris Glacial Green à 899 €

12 Go de RAM et 256 Go en coloris Onyx Black à 999 €

12 Go de RAM et 256 Go en coloris Glacial Green à 999 €

12 Go de RAM et 256 Go en coloris Ultramarine Blue à 999 €

Pour rappel, le OnePlus7T Pro est disponible sur le site du constructeur à 759 € dans sa version 8Go de RAM/256GO. Il faudra donc débourser 140 € de plus pour obtenir le OnePlus 8 Pro dans sa configuration la plus modeste, et 240 € pour acquérir sa version la plus musclée. Un investissement conséquent, d’autant qu’il est possible de trouver le 7T Pro à moindre coût sur le net, soit via des promotions ou en occasion. De fait, le prix élevé de ce OnePlus 8 Pro reste pour l’instant le principal frein à l’achat.

Conclusion

Le OnePlus 8 Pro marque un tournant déjà entrepris depuis quelque temps par la marque : celui de se lancer sur le segment des smartphones très haut de gamme. Ce changement ne se fait pas sans heurt. En faisant cela, le constructeur renie son « esprit », celui de proposer des smartphones toujours au top à un prix bien inférieur à la concurrence. En faisant cela, le constructeur se coupera forcément d’une partie de son public.

Reste que le OnePlus 8 Pro est un smartphone pensé et développé pour durer, notamment grâce à l’apport du Snapdragon 865 et de la prise en charge de 5G. La partie photo a été intelligemment remaniée (sans révolutionner la formule non plus), et l’autonomie, l’interface et les performances de ce OnePlus 8 Pro font clairement de lui le meilleur smartphone OnePlus. Si vous comptez investir dans un smartphone capable de vous accompagner pendant les 4 ou 5 prochaines années, il est un excellent candidat. Dans le cas contraire, le OnePlus 7T Pro saura tout autant satisfaire, pour bien moins cher.

