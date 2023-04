One UI 5.1 ajoute un widget pour gérer ses écouteurs Galaxy Buds Pro depuis l’écran verrouillé

Si vous avez installé la dernière mise à jour de sécurité de One UI 5.1, vous avez peut-être remarqué l’apparition d’une petite option dans vos paramètres. En effet, cette dernière ne vient pas seulement appliquer des correctifs pour diverses failles, puisqu’elle ajoute également un widget dédié aux Galaxy Buds Pro sur l’écran de verrouillage.

Si vous possédez un smartphone Samsung Galaxy, vous avez probablement déjà installé la dernière mise à jour de sécurité — dans le cas contraire, on vous conseille comme d’habitude de la faire sans plus attendre afin de profiter d’une protection optimale. Celle-ci ne se contente d’ailleurs pas d’appliquer divers patchs de sécurité, puisque quelques nouvelles fonctionnalités ont également fait leur apparition, à l’instar d’Image Clipper sur les Galaxy S.

Celle-ci n’est pas la seule. En effet, les propriétaires d’écouteurs Galaxy Buds ont pu remarquer la présence d’un nouveau widget sur leur écran de verrouillage. Plus précisément, il a d’abord fallu se rendre dans les paramètres de One UI pour activer le widget, celui-ci étant désactivé par défaut. Si vous possédez des Galaxy Buds ainsi qu’un smartphone Galaxy, vous devriez donc jeter un œil à cette section si vous souhaitez contrôler vos écouteurs sans déverrouiller votre téléphone.

Samsung ajoute un widget à One UI 5.1 pour contrôler ses Galaxy Buds Pro

Ce widget contient concrètement deux boutons, l’un pour contrôler la réduction de bruit active et l’autre pour activer et désactiver les fonctions tactiles des écouteurs. Enfin, le widget indique si ces derniers sont connectés ou non et, le cas échéant, le niveau d’autonomie restant.

À noter que pour le moment, il semblerait que seul le widget des Galaxy Buds Pro peut s’afficher sur l’écran de verrouillage. Celui pour les Galaxy Buds Pro 2 ne semble pas encore avoir droit à cette fonctionnalité.

Pour activer cette option, il suffit de vous rendre dans Paramètres > Écran de verrouillage > Widget puis de scroller jusqu’à trouver le widget pour vos Galaxy Buds Pro. Une fois l’option activée, ce dernier apparaîtra sur votre écran de verrouillage.