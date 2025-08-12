On sait presque tout sur le futur Galaxy A07, la smartphone pas cher de Samsung

Un leaker dévoile tout ce qu'il faut savoir ou presque sur le Galaxy A07 de Samsung, le prochain smartphone très abordable de la marque. Design et fiche technique supposés, on fait le point.

L'avantage des smartphones Samsung, c'est qu'il y a en a pour toutes les bourses. Vous avez les moyens ? Les puissants Galaxy S et Galaxy Z vous attendent. Le budget est plus serré ? La gamme A est ses déclinaisons est là pour ça. Parmi ces dernières, les Galaxy A0 sont les plus abordables des smartphones de la marque sud-coréenne.

Cette année, c'est le Galaxy A07 qui pointera le bout de son nez. Sans attendre qu'il soit présenté par Samsung, un leaker a publié sur X (Twitter) des rendus officiels et la fiche technique de l'appareil. C'est lui que vous voyez en guise d'illustration principale de cet article.

Voici la fiche technique attendue pour le Galaxy A07 de Samsung

Le Galaxy A07 sera disponible en 3 coloris minimum. Nous avons du noir, du gris et du vert, visible ci-dessous. Côté fiche technique, les différentes fuites donnent les informations suivantes. Elles sont comme d'habitude à prendre au conditionnel, mais semblent parfaitement plausibles :

Écran : PLS LCD 6,7 pouces, définition de 1 600 x 720 pixels, résolution de 300 ppp, taux de rafraîchissement 90 Hz.

: PLS LCD 6,7 pouces, définition de 1 600 x 720 pixels, résolution de 300 ppp, taux de rafraîchissement 90 Hz. Processeur : MediaTek Helio G99.

: MediaTek Helio G99. Puce graphique : Mali G57.

: Mali G57. Mémoire RAM : 6 Go.

: 6 Go. Caméra : Capteur principal : 50 MP. Capteur secondaire (sûrement macro) : 2 MP. Capteur selfie : 8 MP.

: Batterie : 5 000 mAh.

: 5 000 mAh. Connectivité : Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB-C, port audio jack 3,5 mm, port micro-SD.

: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, USB-C, port audio jack 3,5 mm, port micro-SD. Certification : IP54 (eau et poussière).

Par rapport au A06, les deux améliorations principales se situent donc au niveau du processeur que l'on estime 40 % plus rapide, puis la RAM qui passe de 4 à 6 Go. Quelques informations manquent à l'appel, comme les dimensions du mobile, le stockage qu'on imagine d'au moins 64 Go jusqu'à 128 Go, et bien sûr le prix.

Étant donné le positionnement du smartphone, le Galaxy A07 devrait être proposé entre 150 et 200 €. Il sera livré sous Android 15 et recevra 6 mise à jour majeure, en théorie jusqu'à Android 21. Plus qu'à attendre l'officialisation de l'appareil avec une date de sortie.