On sait enfin pourquoi des satellites cessent subitement de fonctionner

Des scientifiques ont découvert la cause de dysfonctionnements soudains de certains satellites. Un phénomène précis parvient les expliquer. Il était connu, mais le lien direct n'avait jamais été démontré.

Plus de 10 000. C'est le nombre de satellites actifs actuellement en orbite autour de la Terre. Impossible de les voir à l’œil nu, et pourtant ils sont indispensables au quotidien de milliards de personnes. Réseau mobile, Internet, GPS… Sans eux, ces technologies seraient difficilement utilisables. Sachant cela, on comprend pourquoi la défaillance de l'un de ces engins peut avoir un impact très concret sur la population.

Un satellite qui tombe en panne, ça arrive. Et il existe plusieurs causes pour l'expliquer, à commencer par des phénomènes météo tels que les éruptions solaires, pour lesquelles nous sommes trop peu préparés. Même chose pour les “ouragans spatiaux”. Mais parfois, force est de constater que les satellites cessent juste de fonctionner, comme ça, sans raison. Il y en avait forcément une, et après des années à s'arracher les cheveux sur cette énigme, des scientifiques ont trouvé la réponse.

Voici pourquoi des satellites arrêtent soudainement de fonctionner dans l'espace

Connaissez-vous les SED, pour Spacecraft Environment Discharges ? Dans la langue de Molière, cela donne littéralement décharges de l'environnement des vaisseaux spatiaux. En résumé, ce sont des petits courts-circuits mettant à mal l'électronique des satellites. Ce phénomène a été observé de nombreuses fois, mais jusqu'à présent, on ne savait pas comment l'expliquer. Le coupable est désormais connu : la quantité d'électrons à proximité de l'appareil.

En installant des capteurs sur un satellite de test, les chercheurs ont démontré qu'une forte activité des électrons précède 75 % des SED. Or, il se trouve que les satellites accumulent des électrons en permanence. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un délai de 30 et 45 minutes entre la détection du pic et le déclenchement de la décharge fatale. Il est donc théoriquement possible de prévoir quand cette dernière va arriver afin d'en protéger l'appareil, ce vers quoi les recherches vont tendre à présent.

