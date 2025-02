On connait le prix du Pixel 9a en France, et c’est rassurant

Le Pixel 9a arrive en France dans quelques semaines. Malgré des améliorations techniques et un nouveau design, il ne devrait pas être plus cher que le Pixel 8a de l'année précédente.

Les fuites concernant le Pixel 9a se poursuivent. Alors qu'on savait déjà que Google n'augmenterait pas ses prix aux États-Unis, la politique tarifaire adoptée en Europe soulevait encore des interrogations. Android Headlines y répond en dévoilant que le Pixel 9a coûtera autant que le Pixel 8a en France et dans d'autres pays européens (dont la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie). Le smartphone sera vendu 549 euros avec 128 Go de stockage et 649 euros pour passer à 256 Go de mémoire interne.

C'est un soulagement, car ce modèle apporte de nombreuses nouveautés, qui auraient pu se traduire par une hausse de prix. Mais après avoir déjà augmenté ses tarifs entre le Pixel 7a et le Pixel 8a, la firme américaine s'est cette fois abstenue. Les Pixel 9 étaient arrivés avec plusieurs semaines d'avance en 2024, le calendrier de sortie du Pixel 9a s'y adapte. Le smartphone sera présenté par Google dès le 19 mars 2025, avec une ouverture des précommandes le même jour et une disponibilité programmée à partir du 26 mars. Les coloris Noir, Blanc, Rose et Violet seront proposés.

Pas de hausse de prix pour le Pixel 9a

Le Pixel 9a va initier un tout nouveau design. On dit au revoir à la barre horizontale abritant les capteurs photo qui faisait l'identité des Pixel, pour passer à un bloc photo plus discret, intégré plus naturellement au panneau arrière. La proposition reste toutefois originale et permet au modèle de se démarquer de la concurrence.

On attend un écran OLED de 6,285 pouces, une puce Tensor G4, 8 Go de RAM et une batterie de 5 100 mAh. La capacité de l'accumulateur a bien évolué par rapport à celle du Pixel 8a et on peut espérer de meilleures performances en matière d'autonomie sur ce Pixel 9a, même si d'autres facteurs sont bien sûr à prendre en compte.

Les Pixel Xa sont très attendus sur la partie photo, car ils sont censés être les meilleurs en la matière sur le segment milieu de gamme. Un nouveau capteur grand-angle de 48 MP avec une ouverture plus large intègre le Pixel 9a et on scrutera de près ses capacités. Bien sûr, l'IA sera aussi au cœur de l'expérience.

Source : Android Headlines