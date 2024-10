Offrez-vous ce VPN ultra-sécurisé à bas prix, avec une carte cadeau Amazon en bonus

En plus de proposer un tarif parmi les moins chers du marché, Surfshark offre en ce moment une carte cadeau Amazon pour toute nouvelle souscription à son VPN sécurisé.

Face à la prolifération des menaces en ligne, l'utilisation d'un VPN est désormais une nécessité. Surfshark est un fournisseur de service VPN dont la popularité de ne cesse de grandir. Il offre un excellent rapport qualité prix avec des débits confortables, une sécurité à toute épreuve ainsi qu'une interface facile à prendre en main.

En ce moment, Surfshark propose également jusqu'à 86% de réduction sur ses forfaits, avec une carte cadeau Amazon offerte. Vous pouvez y souscrire dès 2,19 € par mois au lieu de 15,45 € pour l'abonnement de 2 ans (24 mois + 3 mois offerts). L'ensemble vous revient ainsi à seulement 59,13 € au lieu de 417,15 € pour un total de 27 mois.

Un forfait VPN à bas prix et une carte cadeau Amazon offerte

En plus d'être très accessible, Surfshark offre en ce moment une carte cadeau Amazon pour toute nouvelle souscription à l'un de ses abonnements de 2 ans. Vous bénéficiez ainsi d'un bon d'achat Amazon allant jusqu'à 30 € selon la formule choisie.

Pour rappel, Surfshark propose trois formules au choix : Starter, One et One+ avec des fonctionnalités supplémentaires pour chaque palier. Ces formules vous donnent respectivement droit à une carte cadeau Amazon de 10 €, 20 € et 30 €. Le bon d'achat est un bonus qui s'ajoute aux réductions déjà généreuses sur le prix des forfaits.

Les atouts de SurfShark VPN

Plus qu'un simple VPN, Surfshark propose des fonctionnalités supplémentaires qui renforcent la sécurité des internautes. On commence par le VPN, la fonctionnalité principale. Il s'appuie sur un solide chiffrement AES-256 qui crypte toutes vos données afin de les rendre illisibles.

Surfshark utilise également des protocoles VPN parmi les plus sécurisés du marché : WireGuard, OpenVPN, ou encore IKEv2. Chaque abonnement permet de sécuriser un nombre illimité d'appareils. C'est un gros atout quand on sait que la concurrence se limite généralement à 10 appareils au mieux.

La politique de confidentialité est un autre critère important quand on choisit un VPN. Sur ce plan, Surfshark applique le principe de non-journalisation. En d'autres termes, le VPN ne conserve pas vos données d'activités, ce qui renforce votre anonymat.

Enfin, en fonction de la formule choisie, l'utilisateur bénéficie également d'une protection antivirus et anti logiciels espions, d'une protection d'identité ou encore d'une option pour supprimer vos informations sur des sites ou bases de données de sociétés.