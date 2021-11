Offre dingue sur la TV 4K QLED TCL 50C721 pour le Black Friday Cdiscount

Cdiscount propose une réduction exceptionnelle de 400 euros sur la TV 4K QLED TCL 50 C721. Pour le Black Friday, le e-commerçant l'affiche à 499 € au lieu de 799 € en moyenne. Cependant, il est possible de l'avoir encore moins chère. On vous explique comment !

Cdiscount continue de proposer des bons plans Black Friday de folie. Pour preuve, l'enseigne en ligne lance une promotion sur la TV QLED 4K de TCL modèle C721 dans sa diagonale de 50 pouces (127 cm). Ce dernier est affiché au prix imbattable de 499 euros. C'est plutôt pas mal sachant qu'on le trouve généralement aux alentours des 799 €.

Ce n'est pas tout, le code promo MOINS25EUROS permet de bénéficier d'une réduction immédiate de 25 euros. Son prix chute alors à 474,99 €. Cumulée à une ODR de 70 € proposée par le constructeur, son prix de revient final tombe à seulement 404,99 €. Pour en bénéficier, vous devez suivre les instructions présentes dans les conditions générales de l'offre. Une offre de folie à ne manquer sous aucun prétexte.

Venons-en à présent aux caractéristiques et fonctionnalités offertes par cette TCL 50C721. Au premier abord, on pourrait croire qu'une TV à moins de 500 euros n'offre que quelques fonctionnalités basiques. Dans ce cas précis, c'est justement tout le contraire. Au programme, une dalle 50 pouces de définition 4K, les technologies Dolby Vision, HDR : 4K HDR Pro, Quantificateur perceptuel 10 (PQ10) et Dolby Atmos mais aussi la présence de trois ports HDMI 2.1.

Ces derniers vous permettront de profiter à fond des dernières technologies présentes sur les consoles next gen telle que l'ALLM. . Son design sobre et minimaliste et son cadre en aluminium brossé en font un objet passe partout qui s'adaptera que ce soit sur un meuble TV ou accroché à un mur, à tous les types d'intérieurs. Android TV est la cerise qui vient compléter ce délicieux gâteau. Pour 404,99 €, aucun autre modèle du marché ne propose un meilleur rapport qualité/prix, alors foncez avant qu'il ne soit trop tard.