Odyssey G5 : Samsung dévoile un écran gaming incurvé 144 Hz, à partir de 279 €

Samsung dévoile le Odyssey G5, son nouvel écran immersif spécialement pensé pour le gaming. Disponible en deux modèles 27” et 32”, le moniteur est plus accessible que ses prédécesseurs tout en offrant des performances remarquables avec son temps de réponse 1 ms et son taux de rafraîchissement de 144 Hz. L'appareil se synchronise également avec la carte graphique du PC pour délivrer une expérience sans latence et optimale pour les jeux demandant des réflexes importants.

Plus tôt dans l'année, Samsung lançait le Odyssey G9, un écran incurvé massif de 49” en 1440. La firme renouvelle aujourd'hui sa proposition avec le Odyssey G5, son nouveau moniteur dédié aux joueurs PC. De nouveau, l'écran dispose d'une incurvation de 1000R pour renforcer le sentiment d'immersion du joueur, en facilitant la possibilité de repérer les éléments du jeu cachés dans les coins tout en préservant ses yeux de la fatigue.

Disponible à partir de 279 euros, le Odyssey G5 est moins cher que ses compagnons de gamme et se décline en deux modèles 27” et 32”. Il n'en est pas moins performant, puisqu'il affiche un temps de réponse de 1 ms, un taux de rafraîchissement de 144Hz et une résolution WQHD (2560×1440). Couplée à la technologie HDR10, l'écran délivre une image nette, contrastée et détaillée aussi bien dans les hautes que basses lumières.

Le Odyssey G5 est parfait pour le gaming

Le nouveau moniteur de Samsung est également compatible avec la technologie FreeSync™ Premium d’AMD, ce qui lui permet de se synchroniser automatiquement avec la carte graphique. Finis les temps de latence, les lags et autres freezes durant une partie. De plus, il n'est pas nécessaire de posséder une carte AMD pour bénéficier de cette fonctionnalité : la technologie s'adapte à toutes les installations pour afficher un rendu fluide.

Le Odyssey G5 est également équipé d'un port HDMI 2.0 pour y brancher son PC, d'un Display Port 1.2 et d'une sortie audio à destination du casque. Du 6 novembre au 6 décembre prochain, Samsung organise l‘Odyssey League, une compétition européenne de eSport qui permettra à la marque de démontrer les performances impressionnantes de son nouvel écran. Ce dernier est disponible dès maintenant chez tous les détaillants.