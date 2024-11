Octobre noir pour les voitures électriques, ces chiffres officiels révèlent l’ampleur de la chute

Les chiffres des ventes de voitures électriques en octobre 2024 viennent de tomber, et ils ne sont pas encourageants. Alors que le marché français semblait en pleine forme l’an dernier, la tendance s’inverse. Ce constat est préoccupant pour un secteur censé mener la transition écologique.

Il y a tout juste un an, le marché des voitures neuves en France affichait une croissance spectaculaire, défiant la tendance mondiale à la baisse. En octobre 2023, les immatriculations de véhicules neufs avaient bondi de 22 %, portées par des ventes de voitures électriques représentant plus de la moitié des transactions. Cette dynamique s’essouffle en octobre 2024, qui marque un retournement inquiétant pour l’industrie. Les immatriculations de voitures particulières neuves baissent de 11 %, avec une demande plus faible sur les modèles électriques, qui pourtant avaient mené cette croissance.

Les ventes de voitures électriques, autrefois moteurs de croissance, sont particulièrement touchées cette année. En octobre, elles chutent de 18 %, leur part de marché passant de 17 % à 15 % en un an. La baisse des aides à l’achat et les discussions sur un malus écologique renforcé semblent refroidir les acheteurs. Malgré cela, certains modèles comme la Citroën E-C3 et la Peugeot e-208 continuent d’attirer l’intérêt des Français. Elles démontrent que la demande pour l’électrique est présente lorsqu’elle répond aux attentes en matière de prix et d’autonomie.

Les hybrides progressent tandis que l’essence et le diesel déclinent

Seules les voitures hybrides connaissent une croissance notable, avec une hausse de 19 % et près de la moitié des nouvelles immatriculations. Les hybrides non rechargeables (HEV) progressent de 20 %, tandis que les hybrides légers (MHEV) enregistrent un bond impressionnant de 63 %. À l’inverse, les hybrides rechargeables (PHEV) voient leurs ventes reculer de 27 %, et les motorisations essence et diesel plongent respectivement de 33 % et 26 %. Le Renault Captur E-Tech et le Toyota Yaris Cross figurent parmi les modèles hybrides les plus populaires en octobre.

Côté marché de l’occasion, la demande se maintient avec une hausse de 3,5 % en octobre, soit près de 489 000 transactions. Aujourd’hui, trois voitures sur quatre vendues sont des véhicules de seconde main. Cela nous montre bien un basculement vers l’occasion face aux incertitudes économiques et aux nouvelles restrictions écologiques. Les ventes de modèles électriques d’occasion Crit’Air 0 progressent de 34 %, un signe que ce marché pourrait soutenir l’essor de l’électrique en 2025.

Source : AAA data