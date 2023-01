Nvidia va peut-être abandonner ses cartes graphiques MX pour PC portables

Nvidia pourrait probablement changer sa stratégie concernant les PC portables au cours des prochains mois, notamment en ce qui concerne ses cartes graphiques discrètes, la série MX.

Nos confrères chinois de ITHome, généralement assez bien informés, rapportent que Nvidia va probablement abandonner sa série de cartes graphiques discrètes MX, destinés aux ordinateurs portables ultra-fins. La série MX complète généralement les cartes graphiques intégrées aux processeurs, mais celles-ci sont devenues si rapides que Nvidia aurait changé ses plans.

A la fin de l’année 2021, Nvidia lançait de nouvelles MX550 et MX570, que l’on retrouvait jusqu’à présent dans de nombreux ordinateurs portables. Cependant, alors que le géant américain prévoit de lancer ses RTX 4000 mobiles bientôt, nous n’avons aucune trace d’une nouvelle génération des cartes graphiques MX, destinées aux personnes recherchant un peu de puissance pour la productivité et aux gamers très occasionnels.

Aucune nouvelle MX650 ne serait prévue

Selon ITHome, Nvidia ne prévoirait de sortir aucune nouvelle MX650 en 2023, tout simplement car leur utilité est désormais remise en question. En effet, autrefois décriées, les cartes graphiques intégrées aux processeurs sont petit à petit devenues assez puissantes, assez pour convaincre certains utilisateurs de se passer de cartes graphiques dédiées.

Intel et AMD disposent déjà de puissants GPU prenant en charge les derniers codecs vidéo ou même des charges de travail accélérées par l'IA. Que ce soit les nouvelles Iris Graphics des Intel Core de 13e génération ou encore les iGPU sous RDNA 2 des Ryzen 6000, toutes sont même capables de vous permettre de jouer de manière occasionnelle à quelques jeux peu gourmands, voire même aux derniers AAA en 720p.

On s’attend d’ailleurs à d’importantes avancées dans ce domaine grâce aux nouveaux Ryzen 7040, qui embarquent un nouveau GPU Radeon 780M sous l’architecture RDNA 3. Ce dernier promettrait des performances supérieures à des cartes graphiques assez populaires, telles que la RTX 2060 de Nvidia. La série MX offre donc des performances bien inférieures, et contraint les ordinateurs portables à consommer bien plus de batterie que les cartes graphiques intégrées aux processeurs. Face à une telle concurrence, nous ne serions donc pas étonnés que Nvidia ait abandonné la série, qu’elle remplacera à terme par des nouveaux GPU d’entrée de gamme de la série 4000. En attendant, on sait que la RTX 4090 mobile devrait être aussi chère que la version desktop, une mauvaise nouvelle pour les joueurs.