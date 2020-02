La Shield TV dans son édition de 2019 voit débarquer une mise à jour de firmware. L’édition 8.1.1 supporte désormais le contrôleur Xbox Elite 2. En outre, il est maintenant possible de contrôler l’appareil de Nvidia à l’aide d’une enceinte connectée Amazon Echo.

Il y a tout juste un mois, Nvidia diffusait la mise à jour 8.0.2 à destination de ses anciens modèles de Shield TV, ceux de 2015 et de 2017. Aujourd’hui, le fabricant publie une autre update, portant le numéro de version 8.1.1, mais dédiée exclusivement aux Shield TV de 2019. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette mise à jour offre un nombre conséquent de correctifs et de nouveautés.

Ainsi, parmi toutes les nouveautés apportées à cette mise à jour, on remarque que la Shield TV de 2019 peut désormais être contrôlée à l’aide d’un appareil Amazon Echo et d’Alexa. Il est ainsi possible d’allumer la Shield, de lancer un programme sur Amazon Prime Video, de contrôler le volume ou d’éteindre l’appareil.

Autre nouveauté : la Shield TV de 2019 prend également en charge la manette Xbox Elite 2 de Microsoft. Nvidia s’est par ailleurs attaché à résoudre pas mal de bugs audio et vidéo, qu’ils concernent la détection des TV compatibles Dolby Vision, du support Dolby ou de la sortie PCM. Le constructeur a également corrigé un bug lié au transfert de volumineux fichiers entre le PC et la Shield TV. Nvidia a par ailleurs amélioré la stabilité de son appareil lorsque plusieurs périphériques y sont connectés en Bluetooth et fait en sorte de corriger plusieurs problèmes liés à la télécommande.

Notez par ailleurs que plusieurs jeux font leur entrée via cet update, parmi lesquels on peut citer Jack Box Party Pack 6, Asphalt 9, ou des titres dédiés exclusivement à GeForce Now comme Darksiders Genesis, AVICII Invector ou Deliver Us The Moon Fortuna. La longue liste de tous les correctifs et de toutes les nouveautés est accessible depuis le forum de Nvidia ou en français sur le site officiel du constructeur.

Pour profiter de la version 8.1.1 de la Shield TV, deux cas de figure se présentent : si vous avez activé l’option de mise à jour automatique, vous devriez voir un bandeau dès l’écran d’accueil vous informant de la disponibilité de la version 8.1.1 du firmware. Dans le cas contraire, il suffit de vous rendre dans le menu Paramètres de votre Shield TV, lequel est logé tout en haut à droite de l’écran d’accueil. Rendez-vous ensuite sur Préférences relatives à l’appareil et sélectionnez la fonction A propos. Cliquez sur Mise à niveau du système. Dirigez-vous sur la fonction Vérifier la présence de mises à niveau, afin de télécharger et d’installer l’update 8.1.1. Une fois la machine redémarrée, une seconde mise à jour doit théoriquement avoir lieu : elle concerne les accessoires de la Shield TV, et notamment la télécommande. Installez-la. Aucun redémarrage n’est finalement nécessaire à ce stade.