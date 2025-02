Nvidia RTX 50 : ces jeux PC pourraient ne plus fonctionner avec les cartes graphiques, voici la liste

Un changement technique concernant les dernières cartes graphiques Nvidia RTX 50 impacte directement certains jeux vidéo sur ordinateur. Il se peut qu'ils ne fonctionnent plus si vous en êtes équipé.

L'intérêt majeur d'acheter une nouvelle carte graphique, c'est de pouvoir lancer les jeux vidéo sans se demander s'il va falloir sacrifier certaines options visuelles pour gagner en fluidité. Idéalement, vous mettez tous les curseurs à fond et le titre fonctionne sans aucun problème. Celles et ceux qui ont investi dans une RTX 5090 ou RTX 5080 de Nvidia savent qu'ils vont pouvoir procéder de la sorte.

Mais ça ne veut pas dire que ces mêmes personnes ne joueront qu'à des titres très récents nécessitant la puissance du composant. Certains sont encore très agréables à lancer aujourd'hui malgré leur sortie datant parfois d'il y a plus de 10 ans. Sauf que Nvidia ne va pas vous faciliter la tâche, bien au contraire. Le fabricant a confirmé que les cartes graphiques RTX 50 ne supportent plus les technologies CUDA 32 bits et PhysX 32 bits. Les conséquences sont très concrètes.

Si vous avez une RTX de la série 50, vous aurez du mal à faire tourner ces jeux PC

Pour rappel, PhysX est un moteur physique intégré aux GPU de Nvidia permettant des effets réalistes (fumée, débris, particules, destruction de l'environnement…). Il est une part importante d'une génération entière de jeux PC. Le fait que les RTX 50 ne le prennent plus en charge signifie que ces derniers tourneront beaucoup moins bien, voire pas du tout, avec ces cartes graphiques. Un constat qui touche par exemple les jeux suivants :

Unreal Tournament 3

Mirror's Edge

Batman : Arkham Asylum

Batman : Arkham City

Batman : Arkham Origins

Metro 2033

Metro : Last Light

Borderlands 2

Assassin's Creed IV : Black Flag

La liste, à retrouver ici, ne s'arrête pas là. D'après les premiers tests effectués par les joueurs, certains jeux sont légèrement impactés, tandis que d'autres deviennent carrément injouables. En revanche, Nvidia précise que les cartes graphiques RTX 40, 30, 20, ainsi que les GTX 10, 10 et 9 continueront de supporter PhysX 32-bit. Pour les autres, il faudra vous tourner vers des versions 64-bit, quand elles existent, ou bien garder un PC plus ancien sous la main.