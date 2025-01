AMD a tenu sa conférence lors du CES de Las Vegas. Les rouges ont ainsi levé le voile sur leurs nouveaux produits, dont deux processeurs de la gamme 9000. Avec ses CPU, la marque veut clouer la concurrence en termes de puissance. Le Ryzen Z2 ainsi que les cartes graphiques RX 9000 ont aussi fait leur apparition.

Le CES de Las Vegas bat son plein et AMD en a évidemment profité pour dévoiler ses produits pour 2025. La marque a attaqué fort en annonçant ses deux nouveaux processeurs hauts de gamme : les Ryzen 9 9950X3D et Ryzen 9 9900X3D.

Le Ryzen 9 9950X3D est le CPU le plus puissant, avec 16 cœurs et 32 threads (fréquence max de 5,7 Ghz avec un TPD de 170 Watts). Le Ryzen 9 9900X3D se montre un poil plus modeste, mais vise toujours le haut du panier avec sa fiche technique : 12 cœurs, 24 threads, fréquence max à 5,5 Ghz et TDP à 140 Watts. Les deux seront disponibles en mars 2025. Pas de prix pour le moment. Le 9950X3D veut séduire les gamers avec des performances qui laissent la génération précédente dans le rétro, comme le montre ce graphique partagé par le constructeur.

AMD met le paquet avec ses nouveaux processeurs

AMD ne mise pas que sur ces deux processeurs, puisque d’autres ont été annoncés. Ainsi, le très attendu Ryzen Z2 a été présenté. Il est décliné en trois versions. Par ordre de puissance : Z2 Extreme, Z2, et Z2 Go. La version Extreme est intéressante, puisqu’elle embarque 8 cœurs, mélangeant cœurs Zen 5 et 5c. Le Z2 propose lui des cœurs Z4 tandis que le modèle Z2 Go se « contente » du Zen 3+. Le but ? Apporter plus de performance ainsi que plus d’autonomie. Pas plus de précision pour l'instant. Ces puces devraient équiper les futures consoles portables, comme la prochaine ROG Ally ou la Lenovo Legion Go.

Pour finir sur la section gaming, l’équipe rouge a mis en avant ses nouvelles cartes graphiques. Ici, un travail a été fait sur le naming, afin de simplifier les choses pour les utilisateurs. De fait, on passe directement à la série 9000, avec les RX 9070 et RX 9070 XT, un changement de nom qui rappelle forcément les verts, puisque ces modèles veulent affronter les cartes RTX XX70 RTX XX70 SUPER. Ces cartes sont basées sur l’architecture RDNA 4 et adoptent une gravure en 4 nm. Pour le reste, pas plus de détails, si ce n’est qu’elles embarqueront le FSR4. Cette technologie d’upscalling, qui fait écho au DLSS de Nvidia, utilisera l’IA pour améliorer les performances. Ces deux cartes seront disponibles au premier trimestre 2025.