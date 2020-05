Forfait mobile : Cdiscount propose une nouvelle offre dingue

Ă€ quelques heures du week-end de 3 jours du 8 mai, Cdiscount dĂ©gaine une nouvelle offre dingue sur un forfait mobile. Tous les dĂ©tails de l’offre en question sont Ă consulter dans la suite de l’article.

Après avoir dévoilé son forfait 60 Go à 8,99€ par mois pendant 1 an, Cdiscount compte attirer pas mal de clients avec un nouveau forfait mobile.

Jusqu’au lundi 11 mai 2020 inclus, il est possible de souscrire au forfait 100 Go Ă 9,99 € par mois pendant 12 mois. Ă€ l’issue de la pĂ©riode, le prix du forfait passe Ă 20 € par mois. L’offre promotionnelle Ă©tant sans engagement, les clients pourront voir un autre opĂ©rateur proposant un autre forfait similaire.

Le forfait prĂ©sentĂ© par le site marchand contient les appels, SMS et MMS illimitĂ©s en France MĂ©tropolitaine et 100 Go de data en 4G. Il accompagne le souscripteur au sein de l’UE et dans les DOM avec des appels, SMS, MMS (comme en France mĂ©tropolitaine) et une enveloppe web dĂ©diĂ©e de 5 Go en 4G. Les destinations incluent 30 destinations en Europe (les 27 pays de l’Union EuropĂ©enne, l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 8 destinations en Outre-mer. Pour terminer, la carte SIM est facturĂ©e au tarif de 10 euros lors de l’Ă©tape de la commande.