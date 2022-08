Nothing Phone 1 : voici pourquoi l’écran du smartphone n’est pas aussi lumineux que promis

L’écran du Nothing Phone (1) est loin d’être le plus lumineux sur le marché, mais il s’agit d’un choix délibéré du fabricant. Dans un communiqué, ce dernier a enfin expliqué pourquoi il avait décidé de brider la luminosité maximale de son smartphone.

Il y a environ une semaine, des utilisateurs du Phone (1) ont découvert que la luminosité de l’écran de leur smartphone était loin des promesses faites par la marque, qui revendiquait des pics de luminosité jusqu’à 1200 nits. En effet, jusqu’à présent, tous les tests effectués depuis le lancement indiquent une luminosité maximale de 700 nits, ce qui est bien moins que ce dont l’écran est théoriquement capable.

Nothing a rapidement expliqué qu'il envisageait de débloquer cette plage de luminosité supplémentaire dans une future mise à jour, mais le fabricant a surtout détaillé pourquoi il a fait ce choix dans un communiqué.

Lire également – Nothing Phone 1 : problèmes techniques, délais de livraison interminables, le lancement tourne au fiasco

Nothing explique pourquoi l’écran est bloqué à 700 nits de luminosité

Dans son communiqué, Nothing détaille que « Le matériel est capable d'atteindre jusqu'à 1 200 nits de luminosité de pointe, mais cela est actuellement plafonné par le logiciel à 700 nits ». Le fabricant explique que « Cette décision a été prise pour assurer une expérience utilisateur équilibrée en ce qui concerne la chaleur et la consommation de la batterie. Nous sommes impatients de connaître l'avis de nos utilisateurs à ce sujet et nous suivrons de près les réactions pour savoir si ce problème doit être abordé dans les futures mises à jour du logiciel ».

Selon la marque, une plage comprise entre 0 et 500 nits convient parfaitement pour l’utilisation du smartphone dans des conditions normales. Pour monter jusqu’à 700 nits, les utilisateurs devront activer le mode de luminosité automatique, et se trouver dans un environnement avec beaucoup de lumière.

La plage entre 700 et 1200 nits est donc pour l’instant bloquée, mais Nothing envisage de débrider son écran pour plusieurs types d’utilisations très particulières, qui n’ont pas encore été révélées. Cependant, comme sur les autres modèles, le smartphone devrait être capable à l’avenir d’atteindre le 1200 nits lorsqu’il doit par exemple afficher du contenu en HDR. Quoi qu’il en soit, malgré sa luminosité limitée, on vous rappelle que l’écran du Nothing Phone (1) est un des meilleurs que nous avons pu tester sur ce segment.