Nothing Ear (a) : ces excellents écouteurs sans fil avec RBA sont à moins de 80 euros

Si vous vouliez vous offrir des AirPods Pro mais que vous trouvez le prix bien trop élevé, voici une super alternative à moins de 80 euros. C’est sur Amazon que vous allez trouver ce bon plan. Mais attention, il s’agit d’une vente flash qui ne va pas durer ! Les Nothing Ear (a) sont des écouteurs sans fil dotés d'une excellente réduction de bruit active, alors ne tardez pas pour en profiter.

Les écouteurs sans fil sont des accessoires indispensables quand on souhaite écouter de la musique ou des podcasts sur son téléphone. Mais quand vient l’heure du choix, on se retrouve souvent face à un choix cornélien. Est-ce que je préfère économiser mon argent avec des écouteurs bas de gamme, quitte à avoir un mauvais son ? Ou bien est-ce que je me ruine avec des écouteurs premium beaucoup trop chers ?

Bonne nouvelle, on a trouvé pour vous une offre promotionnelle sur des écouteurs qui offrent déjà un excellent rapport qualité-prix. C’est bien simple, les Nothing Ear (a) ont été conçus pour offrir une qualité et des fonctionnalités très similaires aux AirPods Pro mais pour 2 fois moins cher.

Actuellement sur Amazon, vous pouvez vous offrir les Nothing Ear (a) pour seulement 79 euros au lieu de son prix conseillé de 99 euros. C'est un bon plan pour des écouteurs de cette facture.

NOTHING EAR (A) : LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX

Sortis en avril 2024, Les Nothing Ear (a) sont proposés à un prix très agressif sans pour autant faire de sacrifice sur la qualité du son ou sur celle de la réduction active du bruit.

D’un point de vue design, il s’agit d’un modèle qui sait se différencier de la concurrence avec son aspect transparent très original que l’on retrouve sur tous les écouteurs de la marque Nothing. Comme ce sont des modèles semi-intra-auriculaires, vous n’avez pas à les enfoncer complètement dans votre conduit auditif. Ils sont donc beaucoup plus agréables à porter sans pour autant risquer de tomber à la moindre secousse.

D’un point de vue technique, ils reprennent les mêmes hauts parleurs de 11 mm que les Nothing Ear qui offrent un son à la fois puissant et équilibré. On appréciera particulièrement les basses qui sont bien marquées, ce qui est rare sur un modèle dans cette gamme de prix. Encore plus étonnant pour des écouteurs à moins de 100 euros, la réduction de bruit active à 45 décibels s’avère très efficace.

D’un point de vue connectivité, ils sont équipés d’une puce Bluetooth 5.3 qui permet la prise en charge du codec haute résolution LDAC mais aussi la connexion multipoint et l’appairage rapide. Enfin l’autonomie s’affiche à 5 h 30 min avec réduction de bruit active et 9 h 30 min sans. Avec le boitier, vous obtenez plus de 42 heures d’écoute totale avant de devoir se recharger à une prise.