Noël c’est l’occasion de se réunir en famille, de faire souffrir les foies et de déballer les cadeaux ! Ah, tiens, les cadeaux. Parlons-en justement. Comme chaque année, vous allez certainement en déballer certains en vous disant « Mais pourquoi Tata Suzanne a-t-elle eu l’idée d’acheter un truc aussi immonde ? Bon je le mettrai dans la cave avec les cadeaux de Tonton Maurice et de Mamie Ginette ». On vous propose donc de découvrir notre top des meilleures applications Android pour revendre vos cadeaux de Noël !

En 2019 on ne conserve plus les cadeaux indésirés, on les revend ! Et oui, les temps ont changé, ce n’est plus immoral de revendre les cadeaux qui ne nous plaisent pas ou ceux que l’on a en double. La preuve, eBay enregistre chaque année de plus en plus de nouvelles annonces le jour de Noël. Ce 25 décembre à midi, 130.000 nouvelles annonces sont en effet apparues sur le site web. De son côté, Rakuten a enregistré « plus de 500.000 annonces déposées » avant midi. La revente des cadeaux de Noël sur Internet s’est plus que jamais installée dans les mœurs.

eBay

eBay n’est plus à présenter. Le célèbre site d’achat-revente est sans doute le plus efficace en matière de revente de cadeaux de Noël. Chaque année, ce sont pas moins de 548 millions d’euros de cadeaux qui y sont revendus. Sa grande force est évidemment le système d’enchères. Ainsi un cadeau qui ne vous plaît absolument pas peut avoir une grande valeur aux yeux de quelqu’un d’autre. L’occasion pour vous de vous en débarrasser au meilleur prix.

Le Bon Coin

Tout le monde connaît évidemment le célèbre site de revente de biens d’occasion. Sur Le Bon Coin chaque année un nombre incalculable de cadeaux sont revendus. Regardez dès le lendemain de Noël le nombre d’annonces postées, vous allez être impressionnés. Alors si vous aussi vous voulez troquer un cadeau qui ne vous plaît absolument pas vous pouvez compter sur la communauté importante du site pour vous y aider.

Viagogo

Viagogo ça ne parle peut-être pas à tout le monde. C’est en fait une application exclusivement dédié à l’achat et la revente de tickets de spectacles ou d’évènements : concerts, évènements sportifs, théâtre, opéra etc. Alors si Tata Huguette (oui il y a beaucoup de tatas dans nos familles) vous a acheté des places pour l’accompagner à une version moderne de la Traviata, vous savez où les revendre. Vous trouverez peut-être des places pour un concert des Rolling Stones.

Amazon

Le géant américain de la vente sur internet vous permettra lui aussi de vous séparer des cadeaux les plus ignobles que vous n’ayez jamais reçu. La force de la plateforme d’Amazon est que l’on peut tout revendre. Vraiment tout. Là encore, la communauté importante d’acheteurs vous permettra de revendre très rapidement vos cadeaux.

Rakuten

Rakuten fait exactement la même chose qu’Amazon. Là encore on peut revendre un peu n’importe quel objet. Selon le site, un revendeur gagne en moyenne 200 euros lors de la vente d’un smartphone reçu sous le sapin. Si vous revendez un jouet, le bénéfice moyen est de 30 euros.

Shpock

Shpock est une application qui repose sur le même principe que Le Bon Coin. La force de cette application est sans doute son interface. C’est une sorte de brocante en ligne. Il est extrêmement facile de mettre un objet en vente, et il est tout aussi facile d’en acheter. Les échanges avec les acheteurs sont d’une simplicité incroyable. L’outil idéal si vous souhaitez revendre vos cadeaux vite et bien.

Vinted

Vinted est spécialement dédié à la revente de vêtements, chaussures ou accessoires de mode. On y trouve de tout et comme pour Shpock c’est l’interface qui est extrêmement simple. Vous pouvez là aussi échanger avec les acheteurs et acheteuses facilement. Le système d’avis sur les vendeurs est aussi un bon moyen d’estimer le sérieux des interlocuteurs.

Facebook Marketplace

Directement intégré à l’application Facebook, le Marketplace permet de s’adresser à de nombreux acheteurs potentiels. La publication d’une nouvelle annonce est un véritable jeu d’enfant. Il suffit en effet de renseigner quelques informations élémentaires sur l’objet et y ajouter quelques photos. Une fois que c’est fait, vous pouvez aisément partager l’annonce sur un groupe ou sur votre profil.

Quelques sites bien utiles

Il n’y a pas que les applications pour se débarrasser des cadeaux qui ne vous plaisent pas. Certains sites web bien utiles vous permettront de palier à ce petit problème que l’on rencontre chaque année.

Esioox, pour revendre vos cartes cadeaux

Sur placedescartes.fr vous allez pouvoir revendre vos cartes ou chèques cadeaux pour récupérer du cash. Et oui, mamie Simone pensait que ça vous ferait plaisir une carte cadeau chez Armand Thierry, mais bon vous êtes plus T-shirt que chemises. Vous savez maintenant quoi faire pour récupérer un peu de monnaie.

ConsoGlobe, pour troquer vos cadeaux de Noël

Vous connaissez le principe du troc ? On s’échange un objet contre un autre. C’est sur ce principe qu’a été créé ConsoGlobe. Si à Noël vous recevez un cadeau qui ne vous plaît pas plus que ça et que vous êtes plutôt tenté par autre chose, c’est la solution idéale. Votre cadeau plaira certainement à quelqu’un d’autre et avec un peu de chance il devrait avoir ce que vous cherchez.

Voilà les applications que nous avons trouvé pour vous séparer des cadeaux de Noël qui ne vous plaisent pas. Le mieux est quand même de ne pas avoir à le faire, mais c’est ça la magie de Noël, c’est un événement plein de surprises, des bonnes et des mauvaises, mais surtout des bonnes.