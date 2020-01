Nintendo a vendu 3,3 millions de Switch en France et dépasse ses objectifs

La base installée française de la Nintendo Switch a atteint 3,3 millions de consoles au 31 décembre 2019, dépassant ainsi les objectifs de la firme qui tablait sur 3 millions d’unités. La console serait donc présente dans 1 foyer français sur neuf. Nintendo a ainsi vendu 1,25 million de Switch et de Switch Lite l’année dernière, soit 14% de plus environ qu’en 2018.

La Switch de Nintendo connaît un beau succès commercial au niveau mondial. Et la France ne fait évidemment pas exception. Après avoir réalisé le meilleur lancement de l’histoire de Nintendo (911 000 exemplaires vendus en 44 semaines seulement, dépassant le record de la Wii qui s’était vendue à 703 000 unités), elle caracole en tête des ventes de consoles. Accordant un entretien à deux quotidiens nationaux, Le Figaro et Le Monde, Philippe Lavoué, directeur général de Nintendo France, a confirmé cette bonne tenue.

Lire aussi : Nintendo Switch : 2 millions de ventes en France, un carton depuis son lancement !

La firme japonaise a ainsi vendu 1,25 million de consoles en 2019 sur le marché français, un chiffre 13,6 % plus élevé que celui de 2018 (1,1 million de consoles vendues). Le parc installé s’établit donc à 3,3 millions de consoles au 31 décembre 2019, un chiffre supérieur de 10 % par rapport à l’objectif fixé par le fabricant à cette même date. 11 % des foyers français et 4,9 % des Français sont désormais équipés avec une Switch ou une Switch Lite. Le duo de console a dépassé le volume de ventes de la Nintendo 3DS.

Lire aussi : Nintendo Switch : la console se vend mieux que la Xbox One et la PS4 !

Car, bien évidemment, la toute dernière console portable de Nintendo, commercialisée depuis le mois de septembre, est intégrée dans ce chiffre. Le patron de Nintendo France ne détaille pas la répartition entre la Switch classique et la Switch Lite. Cependant, il affirme que la console portable est la troisième meilleure vente de console en France en 2019, devant la Xbox One. Soit ce podium : la Switch en numéro 1, la PS4 en numéro et la Switch Lite en numéro 3.

10 des 20 meilleures ventes de jeu en 2019

Le succès de la console déteint évidemment sur la vente des jeux. Nintendo France aurait ainsi enregistré une hausse de 40 % des ventes de jeux pour cette console en 2019. La Switch représenterait environ la moitié des ventes de jeux, toutes consoles confondues. Selon l’institut d’étude GfK, la Switch monopolise le classement 2019 des meilleures ventes de jeu en France (seulement en boutique), avec dix places sur vingt. Vous retrouvez dans ce classement Mario Kart 8 Deluxe, toujours numéro 1, Super Mario Party, Legend of Zelda Breath of the Wild, Luigi’s Mansion, Super Mario Maker 2, Link’s Awakening, Pokemon Épée/Bouclier, New Super Mario Bros U, Super Mario Odyssey. Bref, que des licences exclusives.

Lire aussi : Nintendo Switch : le top 10 des jeux les plus vendus sur la console depuis son lancement

La Switch continue de se vendre à un très bon rythme. Après cette très bonne troisième année de commercialisation, Nintendo France espère (sans toutefois l’avouer) que la console (et toutes ses déclinaisons) dépassera le record de la Wii qui s’est vendue à plus de 6,5 millions d’exemplaires en France. Et ce n’est pas impossible. Un signe ne trompe pas : le public de la Switch est plus large que celui de la Wii U ou de la 3DS. Selon Nintendo, 30 % des joueurs sur Switch sont des femmes. Rappelons que la Wii a connu une très forte croissance avec Wii Fit. La Switch surfe elle aussi sur cette tendance Fitness avec des jeux comme Ring Fit Adventure qui s’est écoulé à 120 000 exemplaires, se positionnant en 22e position des meilleures ventes de l’année.

Source : Le Figaro