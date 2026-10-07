Nintendo Switch 2 : une nouvelle édition limitée Zelda vient fêter les 40 ans de la série et elle est somptueuse

Nintendo s’apprête à sortir une nouvelle édition limitée de sa Switch 2 aux couleurs de The Legend of Zelda. Celle-ci sera disponible d’ici quelques jours et se retrouve déjà en rupture de stock après l’ouverture des précommandes.

nintendo switch 2 zelda

L’actualité autour de Zelda n’a jamais été aussi chargée. Il faut dire que 2026 est une année particulière pour la licence phare de Nintendo. Le 21 février 1986, il y a 40 ans, sortait le tout premier jeu de la série. Un anniversaire qu’il convient de fêter dignement et pour cela, le constructeur japonais a de quoi faire. Entre le premier film live action et la sortie du remake d’Ocarina of Time, les fans de Zelda n’ont jamais aussi bien mangé.

S’il faudra attendre l’année prochaine pour découvrir, ce n’est pas le cas du remake de l’opus le plus populaire de la saga, qui sortira quant à lui le 5 novembre prochain. Toutes ces dates ont été annoncées il y a quelques semaines, à l’occasion du Nintendo Direct consacré aux 40 ans de la licence. On commence à connaître Nintendo. On s’attendait bien à ce que la firme dévoile également une édition limitée de sa Switch 2 pour l’occasion.

Sur le même sujet — The Legend of Zelda Ocarina of Time : tout savoir sur le remake tant attendu d’un des plus grands jeux vidéo de tous les temps

L’édition limitée Ocarina of Time de la Switch 2 est (presque) là

En effet, ce n’est pas la première fois que Nintendo profite d’un grand événement dans la licence Zelda pour mettre au point une édition limitée de sa console. Pour la sortie de Tears of the Kingdom déjà, le constructeur nous avait gratifiés d’une Switch reprenant la direction artistique du jeu. Ce dernier n’allait tout de même pas passer à côté d’une telle occasion avec le remake d’Ocarina of Time.

La console ne sera quant à elle disponible qu’à partir du 29 octobre prochain, mais les précommandes sont désormais ouvertes. Malheureusement, il fallait être très rapide pour réussir à s’en procurer une, car le site de Nintendo affiche déjà une rupture de stock. Vous pourrez certainement encore en trouver chez certains revendeurs, mais faites attention : comme toujours, les scalpers rôdent et les arnaques ne sont jamais loin. Pour rappel, l’édition limitée coûte 499 €.


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