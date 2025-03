Nintendo préparerait une manette (et des jeux) GameCube pour la Switch 2

Une manette GameCube pour Switch 2 serait en développement chez Nintendo. Cela indiquerait que le Nintendo Switch Online devrait bientôt accueillir des jeux GameCube.

La Switch 2 continue de se laisser désirer. Nintendo nous a donné rendez-vous le 2 avril 2025 pour une présentation plus détaillée de la console, mais les joueurs ont du mal à prendre leur mal en patience. Ils se rabattent donc vers les fuites pour tenter d'en savoir plus sur l'appareil. Et les fans de la GameCube pourraient bien avoir été entendus par Big N.

Comme repéré par des utilisateurs du forum Famiboards, Nintendo a déposé une demande de certification auprès de la FCC (Commission fédérale des communications) pour une manette de jeu qui semble être un contrôleur GameCube pour la Switch 2. Son code produit est en effet BEE-021, Nintendo utilisant le préfixe BEE pour les composants et périphériques Switch 2. D'après les informations mentionnées, il ne s'agit pas d'une manette Switch 2 Pro.

Des jeux GameCube pour le Nintendo Switch Online ?

On apprend que cet appareil est bien compatible Bluetooth, mais qu'elle ne prend pas en charge le NFC, contrairement aux Joy-Con et à la manette Switch Pro. Si une manette rendant hommage à la GameCube arrive bel et bien sur Switch 2, on peut espérer que cela signifie que le catalogue du Nintendo Switch Online sera alimenté de jeux GameCube avec la sortie de la Switch 2. On ne voit pas Nintendo commercialiser un tel accessoire pour la console hybride sans donner accès aux jeux de l'époque.

Des manettes N64 et Mega Drive sont déjà disponibles pour la Switch, qui y avait eu droit avec le lancement de jeux provenant de ces consoles sur le Nintendo Switch Online. Ces manettes coûtent 49,99 euros, on peut penser que le tarif sera similaire pour cette manette GameCube. Il n'est par contre pas impossible que le prix de l'abonnement au Nintendo Switch Online augmente avec la sortie de la Switch 2 ou l'intégration des jeux GameCube.

La Nintendo Switch 2 pourrait être lancée en juin 2025, à un prix bien supérieur à celui de la première génération. On ne sait pas si la manette et les jeux GameCube supposés seront disponibles dès la sortie ou un peu plus tard.

Source : Famiboards