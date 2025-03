Ce site pense connaître la date de sortie et le prix de la Nintendo Switch 2

Bloomberg suggère une fourchette de prix et le mois de sortie de la Nintendo Switch 2, que le constructeur développe dans le plus grand secret.

La Nintendo Switch 2 sera à n'en point douter l'un des lancements les plus importants dans l'histoire des consoles de Nintendo. La mise à jour majeure de la première itération, lancée le 3 mars 2017, il y a donc 8 ans, est régulièrement évoquée dans la presse ces dernières années.

La marque a enfin montré un bref aperçu de la console portable le 16 juin 2025, suggérant un lancement commercial imminent dans le courant de l'année. Nintendo n'a toutefois annoncé aucune date de sortie officielle (au delà d'une seconde présentation début avril), ni de prix – laissant libre cours à la spéculation.

La Nintendo Switch 2 arrive dans quelques mois et sera probablement plus chère

L'analyste réputé Hideki Yasuda pense toutefois se rapprocher de la réalité grâce à des contacts réguliers avec des salariés de Nintendo. Il explique ainsi dans un article paru sur Bloomberg que le prix de vente de la Nintendo Switch 2 sera a priori plus élevé que celui de la première génération.

« Je ne serais pas surpris si Nintendo allait de l'avant avec un tarif de 499 $ », explique Hideki Yasuda, qui estime dans tous les cas le prix final au-dessus de 400 $. Quant à son arrivée dans les rayons, l'analyste pense que l'attente ne sera pas très longue. Selon lui, la commercialisation aura lieu cet été, dans le courant du mois de juin.

La firme prévoirait des volumes de vente conséquents pour ce succès quasi assuré. Deux autres analystes pensent que le fabricant japonais pourrait vendre entre 6 000 000 et 8 000 000 d'unités dès la sortie. Le total pourrait attendre les 20 000 000 d'unités vendues d'ici la fin de l'année.

Des chiffres plutôt crédibles d'autant que l'on s'attend à une offre de jeux plutôt solide dès le premier jour de commercialisation. Des sources proches de l'industrie parlent de l'arrivée d'un nouveau Mario Kart et d'un nouveau 3D Mario. En plus de quelques blockbusters comme Call of Duty dont le nom revient ces dernières semaines.

Bien entendu, rien n'est pour l'instant officiel de la part de Nintendo – il faut donc prendre ces infos avec les pincette de rigueur.