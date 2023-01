Nintendo met en garde les joueurs contre un nouveau problème qui affecte la Switch

Nintendo vient de mettre en garde les propriétaires de sa célèbre console portable, la Switch. L'entreprise demande à ses utilisateurs de faire attention à un effet de condensation qui pourrait endommager l'appareil. Voici ce que l’on sait.

Plus tôt cette semaine, le support de Nintendo au Japon a publié un avertissement sur Twitter. La société nous apprend que la Switch, sa console portable phare, est touchée par un problème de condensation, qui pourrait bien mettre l’appareil en danger.

En effet, la condensation peut se former si la console est placée dans un endroit où la température change soudainement. L’humidité de l’air s’infiltre alors dans l’appareil, et vous savez bien que l’eau et les circuits électroniques ne font pas bon ménage.

Les Nintendo Switch ont un nouvel ennemi

La société indique qu'il faut faire attention aux gouttelettes d'eau, car les changements rapides de température dans le milieu environnant pourraient endommager la console. Nintendo ne précise pas si elle s'inquiète de l'humidité sur le dessus de l'écran qui peut pénétrer dans la console, ou de l'air à l'intérieur de la Switch qui se condense en gouttelettes d'eau. Dans les deux cas, votre Switch risque de ne pas aimer.

Si vous détectez de l’humidité sur votre console, Nintendo vous conseille de rapidement l’éteindre, et pas seulement de la mettre en veille. Pour rappel, pour éteindre complètement la console, il vous faut appuyer sur le bouton d’alimentation pendant plus de 3 secondes, puis sélectionner le bouton correspondant sur l’écran. Vous pouvez également forcer l’arrêt de la Switch en maintenant le bouton appuyé pendant 12 secondes ou plus.

Nintendo a probablement dû faire face à plusieurs cas d’utilisateurs rapportant de la condensation de leur appareil. La condensation peut survenir si vous passez par exemple très rapidement d’un environnement chaud à un environnement froid. Cependant, la console devrait théoriquement être équipée de protections contre ce phénomène, puisque celle-ci est équipée d’un système de ventilation et génère sa propre chaleur. Cependant, les joueurs ne sont donc visiblement pas à l’abri du problème. D’ailleurs, Nintendo vous conseille de ne pas jouer en été, car la Switch souffre d’un problème de surchauffe.