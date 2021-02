Nintendo Direct : comment suivre le lancement des nouveaux jeux Switch du 17 février 2021

Enfin, un nouveau Nintendo Direct aura lieu ce 17 février 2021 à 23 heures CEST (Paris). Cela fait un an et demi que la firme japonaise n'a pas donné de conférence, autant dire que les fans attendent de pied ferme les annonces qui seront faites ce soir. Découvrez comment suivre le programme, ainsi que les prévisions sur les futurs jeux qui sortiront au cours de 6 prochains mois.

Les fans l'attendent avec impatience. Le dernier Nintendo Direct remonte à l'E3 2019, et a vu des annonces de taille : Luigi's Mansion 3, Animal Crossing : New Horizons, Pokemon Epée et Bouclier… les joueurs du monde entier avait largement eu de quoi se mettre sous la dent. Mais depuis, silence radio de la part de la firme japonaise. Certes, les rumeurs se bousculent, mais aucune déclaration officielle n'a eu lieu. Cette nouvelle conférence pourrait bien combler les attentes des fans.

Nintendo tease pourtant une présentation ne portant que sur “des jeux déjà disponibles tels que Super Smash Bros Ultimate”. Pas de grosses annonces en perspective donc. Mais la durée de 50 minutes, soit plus longue que la mini conférence tenue en juillet dernier, laisse espérer à quelque chose de plus spectaculaire pour la communauté. D'autant que, entre les rumeurs d'une Super Switch et le prequel d'un de ses jeux les plus populaires de tous les temps, Nintendo est attendu au tournant.

À quoi s'attendre pour ce Nintendo Direct ?

Comme à son habitude, ce Nintendo Direct présentera les nouveautés pour les six prochains mois. En France, la conférence démarre à 23 heures CEST (Paris). Elle sera disponible en live sur la chaîne YouTube de Nintendo, dont vous trouverez un lien ci-dessus. Il est également possible de la visionner sur le site de la firme, ainsi que sur sa chaîne Twitch.

La firme japonaise l'a annoncé, Super Smash Bros Ultimate aura droit à sa part du gâteau. Après l'arrivée d'un nouveau personnage, dévoilé lors des Game Awards de 2020, il est possible qu'un autre grand nom du jeu vidéo fasse son arrivée dans les rangs des combattants.

On s'attend également à avoir un bon aperçu de Pokemon Snap, dont la sortie est prévue pour le 30 avril. Le remake du titre de la Nintendo 64 attire les convoitises des nostalgiques de l'époque, qui attendent de voir à quoi le jeu va ressembler. Le constructeur pourrait aussi déployer de nouveaux DLC pour Pokemon Épée et Bouclier, voire annoncer un nouveau remaster d'un jeu Mario, après le lancement de Super Mario 3D All Stars et Super Mario 3D World sur Switch.

Mais ce que les fans attendent avant tout, ce sont des nouvelles du deuxième opus de The Legend of Zelda : Breath of Wild. Le premier du nom a durablement marqué l'industrie et est à ce jour l'un des jeux vidéos les plus populaires de tous les temps. Nintendo a révélé travailler sur son prequel lors de sa dernière conférence à l'E3 2019, mais aucune information n'a été donnée depuis. Ce nouveau Direct pourrait être l'occasion de montrer des premières images du jeu.

Dernière possibilité : l'annonce officielle de la Super Switch. Bien que le patron de Nintendo a précisé que la console n'est pas prête d'arriver, le lancement de la PS5 et la Xbox Series pousse le constructeur à répondre rapidement, et cette déclaration ne pourrait être qu'un moyen d'amplifier la réaction des fans lorsque le voile sera levé. Bien sûr, ce ne sont que des hypothèses, et il faudra regarder la conférence pour être au courant des réelles nouveautés annoncées par la firme.