Nintendo aurait bridé la Switch 2 sur un point précis sans rien dire à personne

Il semblerait que la Switch 2 de Nintendo cache encore des secrets inavoués. Celui-ci a des conséquences importantes sur le marché des accessoires compatibles avec la console.

Il était une fois la Switch

La Nintendo Switch 2 est une console pleine de compromis. C'est le cas de tous les appareils en soi, puisqu'il faut composer avec les coûts de production, les possibilités techniques, le budget… Mais chez la console du fabricant japonais, on a l'impression que ça se voit encore plus. Lors de notre test, nous avons relevé plusieurs limites dont certaines particulièrement frustrantes vu le prix de auquel elle est proposée.

Le choix de revenir à un écran LCD en est une par exemple. Et n'allez pas croire qu'il s'agit d'une lubie de technophile élitiste : cela a des conséquences très directes sur l'expérience de jeu de la Switch 2 avec l'affichage d'images floues dans certaines situations. La surprise est certes mauvaise, mais on s'y attendait plus ou moins. En revanche, ce qui semble avoir été repéré ici est beaucoup plus sournois dans la mesure où Nintendo s'est bien gardé d'en parler.

La Switch 2 de Nintendo serait volontairement limitée sur cet aspect

La nouvelle console de “Big N” est vendue avec un dock permettant de la brancher à une télévision. Dans l'immense majorité des cas, vous vous en contenterez. Quand vous partez en voyage cependant, vous aimeriez bien un dock plus compact, plus léger.

Sachez que ça existe chez plusieurs entreprises spécialisées dans les accessoires pour consoles. Sauf que dans le cas de la Switch 2, il n'y en a quasiment aucun. Pourquoi ? Parce que Nintendo aurait verrouillé le port USB-C servant à se connecter au dock pour s'assurer qu'aucun ne fonctionne à part le sien.

C'est en tout cas ce que révèle une analyse de The Verge. En branchant un appareil permettant de voir les communications entre le dock et la console, on se rend compte qu'elles utilisent un langage chiffré dont seul Nintendo a la clé.

La Switch 2 embarquerait une puce dédiée, mais à l'heure où nous publions ces lignes, elle n'a pas été repérée physiquement. Le résultat est le même cela dit : à moins qu'un accessoiriste trouve la clé nécessaire, aucun dock tiers ne marchera avec la Switch 2. Sachant que même si quelqu'un y parvient, il suffira d'une mise à jour de la console pour le bloquer à nouveau.