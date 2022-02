Netflix prépare une série sur le couple accusé d’avoir blanchi 4 milliards d’euros en Bitcoins

Netflix a annoncé avoir commandé une série documentaire sur le couple qui a tenté de blanchir les fonds mal acquis lors du piratage de Bitfinex en 2016, l'un des plus importants piratages de l'histoire du bitcoin.

Il n'aura fallu que trois jours au géant du streaming Netflix pour commander une série documentaire sur Ilya “Dutch” Lichtenstein et Heather Morgan, qui ont été arrêtés cette semaine pour un prétendu complot visant à blanchir 119 754 Bitcoins liés au piratage en 2016 de Bitfinex, l'une des plus grandes bourses de cryptomonnaies au monde.

Pour rappel, le couple est accusé d’avoir tenté de blanchir près de 4 milliards d’euros en Bitcoins. Le gouvernement a réussi à saisir il y a quelques jours 3,6 milliards de dollars en cryptomonnaies volés lors du piratage. Ces bitcoins auraient été volés lors du piratage de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Bitfinex en 2016. Il s’agit encore aujourd’hui d’un des hacks les plus importants du secteur des devises numériques.

Netflix s’empare de l’affaire pour une série documentaire

Aux commandes de la série, on retrouve les équipes à l'origine de « Tiger King » et du documentaire sur le festival Fyre « FYRE : The Greatest Party That Never Happened ». Le producteur exécutif ne sera autre que Nick Bilton, déjà en charge du documentaire sur le scandale Theranos ainsi que The Inventor : Out for Blood in Silicon Valley. Pour l’instant, Netflix n’a fourni aucun détail concernant la date de sortie du documentaire ni sur le casting.

Actuellement, le couple attend son procès, mais il n'a pas été libéré sous caution, car le procureur a estimé qu'il risquait de prendre la fuite. En effet, Lichtenstein conservait vraisemblablement un dossier intitulé “personas” sur son ordinateur, dans lequel on pouvait retrouver un fichier appelé “Passport_ideas” contenant des liens vers de faux passeports. Un sac en plastique étiqueté “téléphones jetables” a également été trouvé sous leur lit. Tout laisse donc penser que les époux préparaient déjà leur cavale bien avant d’être arrêtés par la justice américaine. Si vous aimez les séries impliquant du blanchiment d’argent, on ne peut que vous conseiller Ozark, également disponible sur Netflix.

Source : Variety