Netflix : les meilleurs films d’action de la plateforme de streaming

Netflix abrite une quantité phénoménale de films d'action, à un tel point qu'il est peut-être parfois compliqué de s'y retrouver. Afin de vous faciliter la tâche, retrouvez ici notre dossier consacré aux meilleurs films d'action de la plateforme.

Si vous êtes abonné à Netflix, vous savez à quel point il est peut-être difficile de choisir quels films ou séries regarder. Il faut dire que le service dispose d'un catalogue conséquent, et ce dans n'importe quel genre. Notez que si vous êtes souvent indécis devant le menu proposé par la plateforme, Netflix a récemment lancé l'option “Lancer un titre”. Pour résumer, Netflix se chargera pour vous de lancer aléatoirement un film ou une série adaptés à vos goûts.

Mais ce n'est pas le sujet de ce dossier. Non, ce jeudi 29 avril 2021, nous allons nous attarder sur les meilleurs films d'action disponible sur Netflix. Pour réaliser cette sélection, nous nous sommes basés sur les recommandations des membres de la rédaction et non sur un système de notation comme le propose IMDb. De fait, vous êtes libres de nous proposer vos films d'action favoris dans la rubrique Commentaires. Nous mettrons ce dossier régulièrement à jour au gré des sorties sur Netflix.

Les meilleurs films d'action disponibles sur Netflix

The Night Comes For Us

Attention, ne cherchez pas un scénario complexe et intelligent dans The Night Comes For Us. Ce n'est clairement pas ce qu'on lui demande. Pour preuve, l'histoire du film tient en quelques lignes : l'un des meilleurs assassins de la Triade épargne la vie d'une femme lors d'un énième massacre et se retrouve chassé par les siens.

Ce que l'on retient de ce long-métrage indonésien, ce sont ses scènes de combat complètement folles et démesurées, réglées comme du papier à musique. Les connaisseurs reconnaîtront la signature des créateurs de The Raid, un autre chef-d'œuvre rentré au panthéon des meilleurs films d'action. Autant vous le dire tout de suite, A Night Comes For Us n'épargne pas son public, enchaînant les affrontements toujours plus violents et gores, quitte à mettre mal à l'aise le spectateur par moment. Quoi qu'il en soit, vous ne ressortirez pas indemne de ce trip, qui pourra rappeler Ong-Bak sous certains aspects.

Polar

Vous êtes fans de Mads Milkkelsen ? Vous appréciez les polars sombres et éreintants ? Vous ne tournez pas de l'œil devant des scènes de torture et des exécutions particulièrement violentes ? Polar devrait vous servir. Certes, le film de Jonas Akerlund ne brille pas par son scénario, mais la prestation impeccable de Mads Mikkelsen en tueur froid et aguerri vaut le détour. On pourra y voir un nanar du samedi soir, avec son humour noir vulgaire et ras des pâquerettes et son rythme en dents de scie. Reste que Polar a son style et le revendique, de quoi lui permettre de sortir du lot des autres films d'action disponibles sur Netflix.

Mad Max Fury Road

Impossible de faire un Top des meilleurs films d'action sur Netflix sans évoquer Mad Max Fury Road, le chef-d'œuvre de George Miller. Véritable hommage aux films muets d'après l'aveu même du réalisateur, Mad Max Fury Road est une leçon de cinéma et prouve une fois de plus qu'un bon film ne nécessite pas forcément de scénario. Puisque dans Mad Max Fury Road, l'histoire pourrait avoir été écrite sur un coin de table. Le tour de force de George Miller est de proposer une course poursuite haletante de 2h, visuellement incroyable et d'une précision chirurgicale, le tout rythmé d'une main de maître. D'autant plus que George Miller ne cède (quasiment) pas aux effets spéciaux, au profit de cascades fait maison, tout comme l'intégralité des véhicules construits pour l'occasion.

Mr Wolff

Dans la pure lignée d'un Jason Bourne et d'un Jack Reacher, Mr Wolff vient apposer son style et le fait brillamment. Il faut dire que le film convient parfaitement à Ben Affleck, qui décidément n'est jamais aussi bon que quand il s'agit d'incarner un personnage impassible et dénué de toute émotion. Dans ce thriller mené tambour battant, suivez l'histoire de Christian Wolff, mathématicien de génie diagnostiqué autiste dès son plus jeune âge. Expert-comptable dans la vie civile, Christian gagne en réalité sa vie en tant que tueur à gages pour les plus dangereuses organisations criminelles au monde. Sorte d'hybride allant chercher ses inspirations du côté de Dexter, Rain Main et Jason Bourne, le film fait mouche, notamment grâce aux prestations impeccables de Ben Affleck, Jon Bernthal et Anna Kendrick.

Pain and Gain

Pain and Gain retrace l'histoire vraie et totalement folle de trois adeptes du culturisme, connus sous le nom du “Sun Gym Gang”. Lassés de leurs vies, les trois compères vont préparer un plan alambiqué pour voler tous les biens de l'un de leurs clients richissimes. Galvanisés par un premier succès, les trois amis vont décider d'appliquer la même méthode sur d'autres victimes fortunées… Si le plan va marcher pour un temps, leur permettant de vivre le “rêve américain” dans le luxe et l'indécence la plus totale, la violence et la justice vont rapidement rattraper le trio. Un excellent film assez méconnu de Michael Bay, avec en tête d'affiche Mark Wahlberg, Dwayne Johnson et Anthony Mackie, qui interprète Falcon dans Falcon et le Soldat de l'Hiver.

The Nice Guys

The Nice Guys n'est pas vraiment un film d'action à proprement parler, reste que le long-métrage de Shane Black est un vibrant et excellent hommage aux “Buddy movies” des années 80 et 90, L'Arme Fatale en tête. Rythmé comme jamais, le film vaut le coup d'œil rien que pour la prestation impeccable de ses deux têtes d'affiche Ryan Gosling et Russel Crow, qui crèvent littéralement l'écran. On en ressort avec le sourire, bien content de voir que des cinéastes parviennent encore à faire du Buddy Movie à l'ancienne : de la baston, une bonne histoire, une ambiance 70's délicieuse, un duo hilarant le tout servi par une mise en scène particulièrement réussie. Du grand Shane Black.

Baby Driver

Baby a deux hobbies dans la vie : la musique, et la vitesse. Pour concilier les deux, le jeune homme enchaîne les casses comme pilote pour le compte d'un truand incarné par M. Kevin Spacey. Seulement, un braquage raté va le mettre dans une situation particulièrement compliquée… Le réalisateur Edgar Wright, papa de la Trilogie du Cornetto (Shaun of The Dead, Hot Fuzz, le Dernier Pub avant la fin du monde) livre ici un excellent film d'action, servi par une belle brochette d'acteurs (Kevin Spacey et Jamie Foxx en tête) et des courses poursuites endiablées et spectaculaires. Mention spéciale à la BO, qui s'intègre parfaitement au film, contrairement à celle d'un certain Suicide Squad.

Mission Impossible : Rogue Nation

Nous avons choisi cet opus, mais notre préférence pourrait très bien aller à l'ensemble de la saga. Il faut dire que dans le domaine des films d'action grand public, les Mission Impossible brillent par une réalisation impeccable et un sens du détail maladif. Scénario, interprétation, BO, direction artistique, scènes de combats millimétrées, Tom Cruise prouve qu'il reste l'un des rois incontestés du genre, et s'amuse à repousser les limites du possible à chaque épisode, à travers des cascades toutes plus dangereuses les unes que les autres. Puisqu'au cas où vous ne le sauriez pas, l'acteur tient à réaliser toutes ses cascades lui-même, faisant cauchemarder au passage toutes les compagnies d'assurance. Du grand divertissement.