Netflix : le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps va avoir droit à sa série

Netflix dévoile l'arrivée prochaine d'une série d'animation basé sur le jeu vidéo le plus vendu de l'histoire. L'annonce coïncide avec les 15 ans d'existence du titre, sorti en 2009 déjà.



Sans regarder sur Internet, quel est à votre avis le jeu vidéo le plus vendu de l'histoire ? Tetris ? L'un des épisode de Mario ? Wii Sports ? Pas du tout. Il s'agit d'un titre dont la première version sortie en 2009 est développée par un inconnu à l'époque : Markus “Notch” Persson, à l'origine de Mojang Studios. Ça vous parle ? Et oui, il s'agit de Minecraft, célébrissime jeu “bac à sable” dans lequel vous pouvez détruire et assembler des cubes à votre guise. Fin 2023, il dépasse la barre des 300 millions d'exemplaires vendus à travers le monde.

Minecraft fête cette année ses 15 ans d'existence, et à cette occasion, Netflix annonce qu'il travaille sur une série d'animation qui le portera (à nouveau) sur le petit écran. On se souvient en effet que la plateforme de streaming a déjà tenté le coup avec un programme interactif, Minecraft: Story Mode. Réalisé en partenariat avec Telltale, spécialisé dans les jeux narratifs, il a survécu 4 ans après la faillite du studio en 2018 avant de quitter le catalogue de Netflix en 2022. Pas question d'en arriver là cette fois-ci.

Netflix va adapter en série le jeu vidéo le plus vendu au monde

“Le jeu le plus vendu de tous les temps et le plus grand [service de streaming] au monde s'associent pour vous proposer une toute nouvelle série animée Minecraft Netflix !“, indique la description d'un très court teaser publié sur YouTube et disponible à la fin de cet article. On y voit un creeper, célèbre ennemi du jeu, arriver par la droite et exploser, laissant la place à ce qui semble être le Nether, une dimension parallèle accessible dans Minecraft.

On en sait très peu sur le scénario, tout juste que la série “présente une histoire originale avec de nouveaux personnages, montrant le monde de Minecraft sous un nouveau jour“. Pas de date de sortie également, il faut se contenter d'un laconique “prochainement“. Ce qui est sûr, c'est que le studio canadien WildBrain est à la manœuvre. Ce n'est pas sa première incursion dans le monde des adaptations de jeux vidéo puisqu'il a signé celles de Sonic avec Sonic Prime ou Ninjago, entre autres. Rappelons également qu'un film Minecraft “live” (avec de vrais acteurs) est prévu pour le 2 avril 2025, avec notamment Jason Momoa (Aquaman).