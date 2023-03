Netflix a trouvé un nouvel argument pour ne pas financer les réseaux télécoms

Sur le dossier brûlant du financement des réseaux télécoms par les géants de la Tech, nous connaissons déjà la position des opérateurs, mais pas celle de Netflix ou consorts. Et bien justement, le patron de la plateforme de streaming a profité du MWC 2023 pour donner son point de vue sur la question.

La question brûlante du financement des réseaux télécoms est sur la table de nombreux pays européens depuis des mois. En août 2022, la France, l'Italie et l'Espagne ont fait part de leur volonté de taxer les GAFAM pour aide au développement des infrastructures réseaux.

Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, a d'ailleurs déclaré qu'il s'agissait de l'un des principaux chantiers pour construire un “nouvel espace numérique“. Il faut dire que Google, Meta, Netflix, Amazon, Apple et Microsoft représentent à eux-seuls 55% du trafic mondial, si l'on en croit une étude de l'European Telecommunications Network Operators' Association (ETNO).

Chaque année, les opérateurs français déboursent entre 15 et 28 milliards d'euros pour entretenir et développer les infrastructures réseaux. Un effort auquel ne participent pas pour l'instant les GAFAM.

Pour Netflix, une taxe pour financer les réseaux n'a pas de sens

Or, Greg Peters, co-PDG de Netflix, a profité d'une tribune ouverte au MWC 2023 de Barcelone pour donner son point de vue sur le sujet. A ses yeux, le succès des plateformes de streaming est aussi bénéfique aux opérateurs. Pourquoi cela ? Car les abonnés des plateformes comme Netflix, Amazon ou Disney+ sont généralement prêts à payer plus pour avoir une connexion internet de qualité (et ainsi profiter d'une expérience optimale sur les différents services).

Pour appuyer son propos, le responsable évoque également le succès des offres Internet qui comprennent Netflix. “Nous sommes partenaires commerciaux avec plus de 160 telcos et FAI dans le monde, dont beaucoup propose directement à leurs clients un abonnement comprenant Netflix. Les consommateurs adorent ces offres groupées.. Et cela démontre la valeur que nous représentons lorsque nous collaborons”, assure-t-il.

Par ailleurs, le patron juge que les marges du service “sont significativement plus faibles que celles de Bouygues Telecom ou Deutsche Telekom. On pourrait parfaitement arguer que ces telcos devraient payer les entreprises du divertissement pour le coût des contenus, parce qu'une taxe comme celle qu'ils proposent pourrait avoir des effets très néfastes”.

Cette taxe réduirait fatalement l'enveloppe que réserve Netflix à la création de nouveaux contenus chaque année, qui avoisine les 60 milliards de dollars depuis 2017. Enfin, Greg Peters estime que cet imposition devrait également s'appliquer aux chaînes de TV classiques, qui sont de plus en plus nombreuses à “passer au streaming” et à la VOD “pour offrir à leurs clients les mêmes bénéfices que ceux offerts par l'internet”.

Source : Mobile World Live