MWC 2022 : Nokia débarque sur le marché des PC portables après les smartphones

Nokia, par l’intermédiaire de son partenariat avec la start-up française OFF Global, a dévoilé son premier PC portable, intitulé le Nokia Purebook Pro. Équipé d’un processeur Alder Lake, de Go de RAM et d’un écran Full HD, il s’adresse avant tout aux professionnels en déplacement ou en télétravail. Il sera commercialisé en deux versions de 699 € et 799 €.

Quand il n’est pas en train de développer la 6G, Nokia se lance sur le marché des PC portables. En effet, le constructeur a profité du MWC 2022 pour dévoiler son Purebook Pro. Le laptop sera commercialisé par la start-up française OFF Global dans 22 pays. Pour séduire sa cible, il peut compter sur une fiche technique qui, si elle n’est pas des plus remarquables, a le mérite de s’aligner sur les standards actuels du milieu de gamme.

Ainsi, le Purebook Pro est équipé d’un écran d’une résolution de 1920×1080 pixels mesurant de 15,6 ou 17,3 pouces selon le modèle. Le premier pèse 1,7 kg tandis que le second affiche 2,5 kg sur la balance. Tous deux mesurent 19 mm d’épaisseur. Sous le capot, on retrouve un Intel Alder Lake i3 accompagné de 8 Go de RAM DDR4 et d’un SSD 512 Go.

Le Purebook Pro, un PC très milieu de gamme qui se rattrape sur le prix

Nous avons eu l’occasion de tester le Purebook Pro lors du MWC 2022. En main, le PC ne donne pas réellement une impression de haute qualité. Cela se ressent par le choix de ses composants. Si Nokia a bien opté pour la dernière génération de processeurs Intel, il a néanmoins choisi le modèle le moins puissant de la gamme. Une décision qui peut s’expliquer par deux facteurs.

Le premier est celui de la mobilité. Le Purebook Pro n’a pas pour vocation à remplacer un PC de bureau, mais plutôt à accompagner les professionnels dans leurs déplacements ou, à défaut, de devenir un véritable compagnon de télétravail. C’est ainsi que la dalle est équipée d’un revêtement antireflet et d’une webcam 2 Mpx, qui fera l’affaire pour des réunions en visioconférence.

Côté accessoire, on retrouve un trackpad relativement grand ainsi qu’un lecteur d’empreintes digitales. Le PC déçoit en revanche sur la connectique, avec seulement 3 ports USB-C et un lecteur de carte microSD. Pour la connexion, la machine n’est compatible qu’avec le WiFi 5 et le Bluetooth 5. Une déception qui s’atténue grâce au deuxième facteur : le prix.

Le Purebook Pro sera en effet vendu à 699 € pour sa version 15,6 pouces et 799 € pour le modèle 17,3 pouces. Un prix malgré tout très attractif pour son gabarit, mais qui explique que Nokia a dû faire quelques compromis. Notons par ailleurs qu’il sera possible de remplacer soi-même ses composants. Pour l’heure, on ne connaît pas encore la date de sortie officielle.