MSN est en passe de devenir le plus gros site d’actualités du web

Selon de récentes données, MSN est en train de devenir le roi de l’actualité sur Internet. Parmi les sites anglophones, il se place deuxième, juste derrière la BBC qu’il est par ailleurs sur le point de dépasser. Il est également l’un des rares à avoir enregistré une hausse de son trafic au cours de cette année.



Si on vous parle site d’actualités, il y a de fortes chances pour que votre première pensée ne soit pas pour MSN. Pourtant, ce dernier est loin d’être le vilain petit canard du milieu. En effet, il est non seulement très populaire auprès des internautes, il est en plus en passe de devenir le plus populaire de tous. C’est en tout cas ce que révèle l’étude de SimilarWeb, qui a analysé le trafic des sites anglophones d’actualités.

Le mois dernier, MSN a enregistré 960,5 millions de visites, soit une hausse de 5 % par rapport à septembre. Or, il est l’un des rares sites à pouvoir se vanter d’une telle performance. Ces données sont encore plus criantes quand on les compare sur l’année. Ainsi, le trafic de MSN a augmenté de 14,2 % depuis 2020. Avec Yahoo! Finance, il est le seul à ne pas avoir vu son nombre de visites baisser.

MSN va bientôt être plus populaire que la BBC

De ce fait, il a dépassé CNN en début d’année, et s’attaque désormais à BBC qu’il est sur le point de dépasser. Si le trafic de son concurrent continue de chute comme il le fait depuis des mois, ce n’est qu’une question de temps avant que MSN ne devienne le leader incontesté de l’actualité sur Internet. Une place qui pourrait néanmoins lui être contestée. En effet, MSN est plus un curateur plutôt qu’un véritable site d’actualités.

En signant des partenariats avec le New York Times, le Washington Post ou le Guardian, Microsoft s’assure de poster les articles, vidéos et photos les plus populaires du moment sur le web. Et ce n’est qu’une infime partie des contenus auxquels il a accès. Au total, ce sont plus de 3000 marques qui apparaissent sur le site, générant ainsi des millions de dollars de revenus.