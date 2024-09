MSI dévoile son PC portable Copilot+ le plus léger, moins de 1 kg sur la balance

MSI a profité de l’IFA 2024 à Berlin pour lancer son ordinateur le plus léger à ce jour, le Prestige 13 AI+ Evo A2VM. Il est si léger qu’il parvient de justesse à passer sous la barre du kilo.

Après la présentation des nouvelles puces Lunar Lake par Intel de début de semaine, il fallait s’attendre à ce qu’une foule d’ordinateurs portables soient présentée à l’IFA par différents fabricants, dont notamment MSI. Cependant, on ne s’attendait pas à ce que le fabricant taiwanais en profite pour lancer son PC portable le plus léger à ce jour.

Nommé Prestige 13 AI+ Evo A2VM, ce dernier ne pèse que 990 grammes, et passe donc enfin sous la barre des 1 kg, une première chez MSI. L’entreprise prouve une nouvelle fois qu’elle ne sait pas que faire des ordinateurs gamers avec d’importantes solutions de refroidissement, mais aussi des ultrabooks qui peuvent être tout aussi légers que les poids plumes de ses concurrents.

Poids plume, mais performances au top pour le PC portable de MSI

Malgré son poids réduit, grâce à son châssis composé d’un mélange de magnésium et d’aluminium, le Prestige 13 AI+ Evo A2VM ne fait pas vraiment de concessions sur les performances, ni sur ses connectiques. Il est propulsé par la puce Intel Core UItra 9 288V, la plus puissante de la série Lunar Lake. Il est donc certifié Copilot+, et se targue d’offrir une autonomie de plus de 20 heures sur une seule charge avec sa batterie de 75 Wh.

L’ordinateur utilise une dalle OLED 13,3 pouces avec une définition 2,8K (2880 x 1800 pixels) au format 16:10. On retrouve surtout un nouveau système de caméras IR de 5 MP qui promet une meilleure qualité vidéo pour vos vidéoconférences grâce aux technologies HDR et 3DNR+.

Prix et disponibilité

Le Prestige 13 AI+ Evo A2VM sera lancé courant septembre en France, mais MSI n’a pour l’instant pas communiqué de date précise. On sait cependant que l’ordinateur arrivera à 1499 euros dans sa configuration de base avec 1 To de stockage.

Il sera ensuite rejoint par deux autres modèles, les MSI Prestige 14 AI+ Evo et 16 AI+ Evo. Comme leur nom l’indique, ceux-ci sont plus grands, avec des écrans de 14 et 16 pouces, respectivement. Ils partagent une fiche technique très similaire avec le modèle de 13 pouces, mais on aura droit à une batterie plus généreuse de 99 Wh sur le modèle le plus grand ainsi qu’une option pour passer à un écran 4K. Ces derniers n’ont pas encore de tarifs, et arriveront courant octobre chez nous.