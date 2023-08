Mozilla lance Firefox 116, une mise à jour qui apporte des améliorations à la barre latérale

La version 116 de Firefox est maintenant disponible avec des améliorations au niveau de la barre latérale pour les utilisateurs sur PC et d'autres nouvelles fonctionnalités. Voici tout ce qui change avec cette mise à jour.

La navigation dans les fonctionnalités de votre navigateur doit être aussi simple que possible, et c’est exactement ce que tente d’apporter Mozilla sur sa nouvelle version 116 de Firefox. La mise à jour est dès à présent disponible pour les utilisateurs de Windows, Linux et macOS, Android et iOS. Cependant, toutes les versions de ces systèmes d’exploitation ne sont pas compatibles.

Ceux qui utilisent encore macOS 10.12, 10.13 et 10.14 continueront à recevoir le support via Firefox ESR, tout comme les utilisateurs de Windows 7, 8 et 8.1. Bien qu'ils ne recevront pas Firefox 116.0, ils peuvent déjà mettre à jour Firefox 115.1 ESR, qui est également arrivé aujourd'hui. Elle apporte les mêmes correctifs de sécurité, mais pas les nouvelles fonctionnalités. D’ailleurs, on sait déjà quand Mozilla arrêtera de supporter Windows 7, 8 et 8.1.

Firefox fait le plein de nouveautés avec la version 116

Parmi les changements les plus notables de cette nouvelle version, on peut citer une amélioration du sélecteur de barre latérale. Ce dernier permet de basculer entre les vues des signets, de l'historique et des onglets synchronisés dans la barre latérale et de déplacer la barre latérale d'un côté ou de l'autre de la fenêtre du navigateur. Désormais, il permet aux utilisateurs de clavier d'effectuer ces tâches plus facilement, avec ou sans technologie d'assistance, et sans avoir à mémoriser des raccourcis clavier.

La version 116 apporte également des améliorations au mode picture-in-picture. Pour rappel, ce mode permet aux utilisateurs de regarder une vidéo ou d'afficher un contenu dans une petite fenêtre tout en continuant à effectuer d'autres tâches ou activités sur l'écran principal. Désormais, le curseur de volume est disponible dans l'affichage picture-in-picture, ce qui devrait simplifier la vie de nombreux utilisateurs.

Mozilla annonce également la possibilité de modifier des annotations de texte existantes. Ainsi que la possibilité de copier un fichier en utilisant le Presse-papiers et le coller dans Firefox. Enfin, les fans de Raspberry Pi seront ravis d'apprendre que Firefox 116 inclut enfin le décodage vidéo H.264 avec accélération matérielle sur le Raspberry Pi 4.