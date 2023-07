Chrome, Firefox : la France veut obliger les navigateurs à bloquer l’accès aux sites de sa liste noire

Le gouvernement français aimerait imposer aux navigateurs de bloquer « à la source » l’accès vers des sites placés sur une liste noire. Une idée qui pose des problèmes d’ordre technique autant qu’éthique.

Depuis que le gouvernement a présenté son projet de loi sur la sécurité dans l’espace numérique, on obtient tous les jours un peu plus de détails sur l’arsenal que l’exécutif compte utiliser pour bloquer l’accès aux sites de contenu illégal, et plus précisément, pour empêcher les mineurs de consulter des sites pornographiques. L’une de ces armes pourrait prendre la forme d’un blocage « à la source ». Les navigateurs pourraient refuser d’afficher des sites placés sur une liste noire par le gouvernement ou les autorités compétentes. L’idée n’est pas forcément mauvaise en soi, mais elle présente de nombreux écueils, en plus d’être techniquement irréalisable.

Selon Mozilla, « dans une démarche bien intentionnée, mais dangereuse, de lutte contre la fraude en ligne, la France est sur le point d’obliger les navigateurs à créer une capacité technique dystopique […] Elle obligerait les fournisseurs de navigateurs à créer des outils bloquant systématiquement les sites web figurant sur une liste fournie par le gouvernement ». Selon les créateurs de Firefox, « une telle mesure bouleversera des décennies de normes établies en matière de modération des contenus et fournira aux gouvernements autoritaires une arme qui rendra inutiles les outils actuels de contournement de la censure ».

Le gouvernement veut obliger les navigateurs à bloquer les sites jugés illégaux

Les intentions du gouvernement français sont certes nobles, mais Mozilla soulève un point important : un tel outil de blocage intégré directement dans le navigateur en fonction d’une liste établie par un État-nation ou une dictature présente des risques de dérives importantes.

Par ailleurs, selon l’Electronic Frontier Foundation, ce type de blocage et de filtrage de l’Internet mondial constitue une violation de l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui accorde à chacun le droit « de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit ».