Mozilla Firefox intègre désormais un traducteur gratuit… et hors-ligne !

Version après version, Mozilla Firefox continue d'améliorer son expérience. Le navigateur internet vient de se doter d'une nouvelle extension. Baptisée Firefox Translations, il s'agit d'un traducteur automatique. Cependant et à la différence des solutions basées sur le cloud comme Google Traduction, Firefox Translations fonctionne hors-ligne !

Malgré une concurrence rude incarnée par Chrome et Edge, Mozilla Firefox essaie tant bien que mal de garder la tête hors de l'eau. Et bien qu'il ait perdu 46 millions d'utilisateurs en 3 ans, le navigateur internet continue de se doter de nouvelles fonctionnalités.

Début mai 2022, Mozilla Firefox est passé en version 100 et en a profité pour faire le plein de nouveautés comme la prise en charge des sous-titres dans le Picture-in-Picture par exemple, ou encore une compatibilité HDR sur Mac.

Et dernièrement, Firefox a accueilli une toute nouvelle extension, téléchargeable à cette adresse. Baptisée Firefox Translation, il s'agit comme son nom l'indique d'un traducteur automatique. Néanmoins et contrairement à la plupart des solutions de traduction comme Google Traduction, Firefox Translation n'est pas basée sur le cloud.

Firefox Translation, un traducteur hors-ligne et gratuit

En effet, le processus d'apprentissage automatique s'effectue directement sur votre propre ordinateur, et ce même si vous êtes hors-ligne. De fait, le travail de traduction n'est pas effectué dans un centre de données situé à des centaines ou des milliers de kilomètres de chez vous, mais par votre ordinateur.

Ce point est important. En se passant du cloud, Mozilla Firefox veut réduire la dépendance finale à l'égard des fournisseurs de services cloud qui pourraient être amenées à collecter des données sur vos demandes de traduction. Si je traduis le menu d'un restaurant mexicain avec Google Traduction, vais-je recevoir des publicités ou des promotions pour des spécialités mexicaines ? Vous comprenez l'idée.

Se débarrasser des leaders du cloud pour plus de sécurité

Le fait de pouvoir procéder aux traductions hors-ligne évite de s'inquiéter de ce genre de dérives, puisque vos données ne sont pas envoyées à un tiers pour être analysées puis renvoyées. Il faut préciser que cette extension est le fruit du projet Bergamot.

Financé par l'Union européenne et mené par un consortium constitué de l'université d'Édimbourg, l'université Charles de Prague, l'université de Sheffield, de Tartu et Mozilla, ce projet avait pour but d'améliorer la traduction automatique côté client.

“L'exécution directe sur les machines des utilisateurs permet aux citoyens de préserver leur vie prive et accroît l'adoption des technologies linguistiques en Europe dans divers secteurs qui exigent la confidentialité”, peut-on lire sur la page officielle du projet.

Si les traductions offertes par Firefox Translation sont plutôt de bonne facture, il faudra composer avec un nombre très limité de langues prises en charge : 12 seulement, contre une centaine chez Google Traduction. On y trouve l'anglais, l'espagnol, l'estonien, le norvégien, l'italien, le portugais, le bulgare ou le tchèque. D'autres langues seront ajoutée progressivement.