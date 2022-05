Mozilla Firefox 100 officiel : HDR, Picture-in-Picture amélioré, voici les nouveautés

Après Google Chrome, c'est au tour de Mozilla Firefox de passer en version 100. Pas de révolution à l'horizon, mais on note toutefois l'ajout de plusieurs fonctionnalités inédites bienvenues. On fait le point sur les nouveautés de cette version 100 de Firefox.

Tandis que Google Chrome vient tout juste de passer à la version 101 en intégrant notamment un gestionnaire des téléchargements repensé, c'est au tour de Mozilla Firefox de passer le cap de la version à trois chiffres. En effet, le navigateur débarque enfin dans sa version 100 ce lundi 3 mai 2022.

Comme attendu, il s'agit de l'une des plus importantes mises à jour du navigateur depuis plusieurs mois. Ne vous emballez pas toutefois, n'attendez pas de révolution. Le navigateur se repose sur ses acquis et ne compte pas bouleverser l'expérience, mais seulement l'améliorer. Et au fond, c'est probablement ce que demandent les utilisateurs. Et justement, quelles sont les nouveautés intégrées par Firefox 100 ?

Voici les nouveautés intégrées par Firefox 100

En premier lieu, la fonctionnalité Picture-in-Picture, qui permet de profiter d'une vidéo YouTube ou autre en miniature sur n'importe quelle page, jouit de quelques améliorations. Désormais, cet outil apprécié supporte les sous-titres et légendes de YouTube, d'Amazon Prime Video, de Netflix et de tous les sites Web utilisant WebVTT.

On continue avec l'outil de correction orthographique intégré qui prend désormais en charge plusieurs langues, qu'il faudra sélectionner au préalable dans le menu contextuel. Les amateurs de belles images apprécieront la prise en charge des vidéos HDR sur Mac, notamment sur YouTube. Notez que Firefox 100 est enfin compatible avec le codec AV1, plus de quatre ans après Chrome et Edge. Mieux vaut tard que jamais comme le veut l'adage.

La version Android de Firefox n'est pas en reste, avec plusieurs nouveautés à noter. Tout d'abord, les utilisateurs pourront appliquer deux nouveaux fonds d'écran intitulés Beach Vibes et Twilight Hills. En outre, l'historique et les onglets du gestionnaire de tâches sont désormais disponibles en mode sans encombrement sur Android et iOS. Pour résumer, Firefox regroupe pour vous les éléments de l'historique en fonction de l'élément d'origine. Si vous avez consulté plusieurs pages sur Phonandroid par exemple, toutes les pages seront regroupés dans un dossier sous le terme de votre recherche.

On conclut avec une confidentialité renforcée avec le mode HTTPS Uniquement, enfin disponible sur Android. Comme son l'indique, ce mode permet de charger tous les sites web dans leur version sous HTTPS uniquement. Cette fonctionnalité était disponible sur la version Desk du navigateur depuis Firefox 83.