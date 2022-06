Mozilla Firefox 102 : protection renforcée contre le pistage, téléchargement, voici les nouveautés

Mozilla vient de déployer la version 102 de son navigateur phare Firefox. Encore une fois, pas de révolution à l'horizon, mais on note néanmoins la correction de plusieurs bugs, ainsi que l'arrivée de plusieurs fonctionnalités inédites comme une protection renforcée contre le pistage. On fait le point ensemble.

Mozilla Firefox, le navigateur le plus sécurisé au monde d'après ses développeurs, vient de déployer sa toute dernière version. Via la mouture 102, ne vous attendez pas à une révolution majeure, contrairement à ce que proposait Firefox 100.

Néanmoins, il y a des nouveautés bienvenues, et nous allons faire le point ensemble sur ces ajouts. Tout d'abord, on note la présence d'une protection renforcée contre le pistage des sites web. Accessible directement dans les paramètres du navigateur, puis dans l'onglet Vie Privée et Sécurité, les utilisateurs peuvent désormais activer une protection stricte contre le pistage.

Firefox 102 inclut une protection renforcée contre le pistage

Via ce profil, Firefox bloquera automatiquement :

les traqueurs des réseaux sociaux

les cookies intersites dans toutes les fenêtres (ce qui inclut les cookies de pistage)

le contenu utilisé pour le pistage dans toutes les fenêtres

les mineurs de cryptomonnaies

les détecteurs d'empreintes numériques

Néanmoins et comme le précise Mozilla, le mode Stricte peut empêcher certains sites web d'afficher du contenu ou de fonctionner correctement. Dans ce cas là, il faudra malheureusement désactiver la protection stricte contre le pistage et actualiser la page pour la recharger.

Concernant toujours le volet sécurité, Mozilla a renforcé la protection du navigateur en isolant le processus en charge du décodage du son. En d'autres termes, ce processus ne pourra pas influer sur les autres éléments du navigateur s'il est corrompu lors d'une cyberattaque ou via l'exploitation d'une faille de sécurité.

Du confort pour les téléchargements et du nouveau pour le PIP

Vient ensuite une nouveauté mineure du côté des téléchargements. Désormais, les utilisateurs peuvent choisir ou non d'afficher systématiquement une fenêtre lorsqu'un téléchargement commence. Pour ce faire, il suffit de faire un clic droit sur l'icône des téléchargements puis de décocher l'option Afficher le panneau quand le téléchargement commence.

On conclut ce tour d'horizon des principales nouveautés de Firefox 102 avec une amélioration de la gestion des sous-titres en mode PIP ou Picture-in-Picture. Désormais, les sous-titres s'afficheront proprement dans davantage de services vidéo et de streaming, comme HBO Max, Dailymotion, Tubi, Disney+ et SonyLIV sans oublier Funimation.