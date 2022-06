Firefox : Mozilla affirme proposer le navigateur le plus sécurisé au monde

Dans un récent billet de blog, Mozilla annonce que Firefox va désormais proposer son outil Total Cookie Protection à tous ces utilisateurs. Grâce à cette mise à jour, la fondation affirme donc que le navigateur est le plus sécurisé du marché, devant donc Chrome, Safari et les autres. Une affirmation certainement stratégique, alors que Firefox peine à regagner des parts de marché.

Avec Firefox 85, le navigateur a introduit un outil visant à mieux protéger la vie privée de ses utilisateurs. Total Cookie Protection, de son doux nom, a un fonctionnement relativement simple : tous les cookies déposés par les sites visités sont redirigés vers ce que Mozilla appelle une « jarre », localisée à part des données confidentielles de l’internaute. De cette manière, impossible de l’espionner durant ses activités sur le web. Jusqu’à maintenant, il fallait toutefois activer soi-même l’option depuis les paramètres pour en profiter.

Cela va bientôt changer, comme l’indique Mozilla dans un récent billet de blog. En effet, la fonctionnalité sera désormais proposée par défaut à tous les utilisateurs afin d’offrir la meilleure protection possible. « C’est une réalité alarmante — la possibilité que chacun de vos mouvements en ligne soit surveillé, suivi et partagé — et une réalité qui va à l’encontre du web ouvert que nous nous sommes efforcés de construire à Mozilla », écrit l’organisation. « C’est pourquoi nous avons développé Total Cookie Protection pour vous aider à rester en sécurité sur le web. »

Firefox tacle les autres navigateurs sur leur sécurité

Cette affirmation amène Mozilla à faire une déclaration choc, qui ne passera certainement pas inaperçue auprès de la concurrence. En effet, l’organisation assure que son navigateur est tout simplement le plus sécurisé du marché, en offrant « la plus forte protection de la vie privée à ce jour ». Ce tacle à peine caché à Google Chrome, qui peine à se passer des cookies, ainsi qu’aux autres navigateurs est parfaitement calculé.

Il faut dire qu’aussi sécurisé soit-il, Firefox a toutes les peines du monde à retrouver sa popularité d’antan. Selon les dernières études, le navigateur se glisse difficilement à la quatrième place avec ses 179 millions d’utilisateurs, là où Chrome et Safari ont déjà dépassé le milliard. Alors que Firefox était autrefois une véritable alternative à Internet Explorer, l’arrivée de Chrome a fait des dégâts en ne lui laissant plus que 3,41 % parts de marché.

Source : Mozilla