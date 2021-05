Motorola est sur le point de lancer un système qui recharge les smartphones à plusieurs mètres

Motorola annonce dans un communiqué de presse un partenariat avec la startup GuRu Wireless pour lancer le premier système de recharge sans fil pour smartphone à plusieurs mètres. La filiale de Lenovo compte pour cela s'appuyer sur la technologie GuRu RF Lensing qui est capable de délivrer plusieurs watts à quelques mètres de distance.

Motorola annonce dans un communiqué un partenariat avec GuRu Wireless, une startup fondée en 2017 par des chercheurs de Caltech pour créer le premier système de charge vraiment sans fil qui recharge les smartphones à plusieurs mètres de distance. GuRu a en effet développé une série de technologies qui semblent enfin autoriser ce type de dispositifs.

Le communiqué de presse cite notamment la technologie Smart RF Lensing qui est décrite comme capable de concentrer l'énergie sur les appareils. On note néanmoins que le dispositif repose sur les ondes millimétriques (mmWave) ce qui semble d'emblée poser un premier problème : les smartphones compatibles avec cette technologie pourraient être incompatibles avec la 5G mmWave ultra-rapide.

Motorola a l'air d'être sur le point de révolutionner la recharge sans fil

“Chez Motorola, nous mettons constamment sur le marché des innovations qui peuvent améliorer la vie de nos consommateurs. Avec cette solution nous pourrons donner un aperçu de la liberté et de la flexibilité dont les utilisateurs peuvent profiter avec une technologie d'alimentation réellement sans fil”, explique Motorola. De son côté, GuRu Wireless se dit “impatient de rassembler nos forces avec un des leaders de l:'industrie dont le but est d'améliorer l'expérience utilisateur. Ensemble nous allons lancer une vraie mobilité pour les appareils portables intelligents et capteurs IoT”.

Les détails techniques précis de la technologie de recharge sans fil développée par Motorola et GuRu ne sont pas encore connus. La firme a néanmoins récemment fait la démonstration d'une recharge sans fil à 1 mètre de l'émetteur dans une vidéo que vous pouvez voir en fin d'article. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'une entreprise annonce qu'elle est sur le point de lancer un système de recharge sans fil pour smartphones. Xiaomi a ainsi récemment fait la démonstration du Mi Air Charge, une imposante station de charge capable de délivrer jusqu'à 5W à plusieurs mètres de distance.

Evidemment plusieurs problèmes semblent d'emblée évidents. Le système de recharge sans fil de Xiaomi est physiquement très imposant et semble assez coûteux (même si on ne connait pas encore son prix). Or, il n'est pas dit qu'un consommateur soit prêt à payer très cher un dispositif qui ne lui donne accès qu'à une recharge 5W. Par ailleurs, il faut des smartphones spécialement conçus pour ce type de dispositif. A terme, on pourrait même déboucher sur une situation baroque dans laquelle ces système de recharge sans fil sont incompatibles entre eux. Un peu comme au tout début de la recharge sans fil sur tapis. On attend dès lors avec curiosité d'en savoir plus sur la technologie de Motorola / GuRu.