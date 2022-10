Motorola Razr 3 (2022) : il pourrait coûter plus cher que le Samsung Galaxy Z Flip 4

Selon la rumeur qui court sur les réseaux sociaux, le Motorola Moto Razr 2022 ne devrait pas tarder à accoster sur nos rivages européens. Il se dit également qu'il sera vendu pour la rondelette somme de 1200 €. Nul ne sait si ce sera dans sa version de base, ou avec toutes les options. Une chose est sûre, c'est qu'il créé déjà la polémique.

Depuis cet été, les rumeurs concernant l’arrivée du Razr 3 2022 en Europe se font de plus en plus insistantes. Même si Motorola-Lenovo n’a encore rien officialisé, on sait d’ores et déjà que ce smartphone pliable aura vocation à faire partie du gratin des téléphones mobiles. Roland Quandt, un spécialiste dont les prédictions tombent le plus souvent juste, annonce que le prix du Razr 3 devrait atteindre voire dépasser les 1200 €.

Motorola RAZR 2022 is about to launch in Europe. At a lovely 1200+ Euro price they're probably gonna sell like 5 of them. Maybe 6. — Roland Quandt (@rquandt) October 10, 2022

À ce tarif, le bébé de Motorola-Lenovo joue dans la même cour que ce que d'aucuns considèrent comme comme le nouveau roi des smartphones Android, le Samsung Galaxy S22 Ultra ou qu’un iPhone 14 Pro (qui débute à 1329 € pour 128 Go de stockage). Même si ces 1200 € doivent correspondre à la version la mieux équipée de l’appareil (processeur SnapDragon 8 Gen 1+, stockage de 512 Go), et outre le fait qu’il soit pliable, le Razr 2022 a-t-il des arguments à faire valoir face à une concurrence que l’on considère comme la crème de la crème en matière de téléphonie mobile ? Sur Twitter, les avis sont très tranchés, et pas en faveur du constructeur chinois. Tous les internautes annoncent en effet que le Razr 2022 va être un échec cuisant sur le Vieux Continent.

Le Samsung Galaxy Z Flip 4 et le Razr 2022 ont des processeurs et des prix identiques

Le Razr 3 n’est pour l’heure disponible qu’en Chine, mais son lancement dans le reste du monde est annoncé depuis le mois d'août. Le Moto Razr 3 est équipé d'un double module de caméra à l'arrière et malgré un aspect plus mince, Lenovo affirme avoir renforcé sa charnière pour une meilleure durabilité. L’appareil ne sera malheureusement pas propulsé par un SnapDragon 8 Gen 2 mais, tout comme le Galaxy Z Fold 4, par le SnapDragon 8 Plus Gen 1.

Son écran sera composé d'une dalle P-OLED avec une diagonale de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Le dos du Razr 3 comporte un écran P-OLED de 2,7 pouces, qui peut être utilisé de différentes manières : lire l’heure, les notifications et autres messages, ou encore comme un viseur pour l’appareil photo arrière. La caméra selfie a une définition de 32 Mpx, tandis qu’on trouve un grand-angle à 13 Mpx et une optique à 50 Mpx au-dessus du petit écran. Un équipement somme toute valable, mais lorsque l’on dépasse la barre psychologique des 1000 €, l’équipement ne fait pas tout. Et à ce niveau, seul un test en bonne et due forme du Razr 2022 nous dira s’il mérite d'être comparé à son véritable concurrent, le toujours aussi séduisant Samsung Galaxy Flip Z 4.