MIUI 13 : voici la liste des smartphones Xiaomi, Redmi et Poco compatibles

MIUI 13 sera déployé sur 118 smartphones Xiaomi, Redmi et Poco dans le courant de l'année prochaine. Plusieurs mois avant le déploiement, un site a publié la liste complète des téléphones compatibles avec la surcouche.

Lors du deuxième trimestre de 2022, Xiaomi lancera le déploiement de MIUI 13, une nouvelle version sa surcouche Android. Cette nouvelle itération fonctionnera à la fois sur Android 11 et Android 12. De fait, certains des téléphones qui pourront installer la mise à jour resteront malgré tout cantonnés à Android 11.

Alors que Xiaomi n'a pas encore annoncé officiellement les nouveautés de MIUI 13, un site spécialisé appelé XiaomiUI.net a publié la liste complète des terminaux compatibles. On vous invite évidemment à prendre ces informations avec du recul. Si les informations du site paraissent fiables, il est toujours possible que Xiaomi finisse par ajouter ou supprimer une référence d'ici le coup d'envoi de la mise à jour.

Découvrez la liste des 118 smartphones compatibles avec MIUI 13

D'après les informations du site, 118 téléphones Xiaomi, Poco ou Redmi pourront installer MIUI 13 dans les mois à venir. Comme prévu, certaines références plus anciennes passeront à MIUI 13 tout en restant coincées sous Android 11. Notez que nous avons ôté de la liste ci-dessous certains terminaux réservés aux marchés chinois ou indiens, qui font doublon avec les éditions vendues en Europe.

Mi 9

Mi 9 SE

Mi 9 Lite

Mi 9 Pro 5G

Mi 9T

Mi 9T Pro

Mi CC 9

Mi CC 9 Pro

Mi Note 10 / Pro

Mi Note 10 Lite

Mi 10

Mi 10S

Mi 10 Pro

Mi 10 Lite

Mi 10 Lite Zoom

Mi 10 Ultra

Mi 10T

Mi 10T Pro

Mi 10i

Mi 10T Lite

Mi 11

Mi 11 Pro

Mi 11 Ultra

Mi 11i

Mi 11X Pro

Mi 11X

Mi 11 Lite

Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi CIVI

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Redmi 9T

Redmi 9 Power

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Redmi 9A

Redmi 9AT

Redmi 9i

Redmi 9A Sport

Redmi 9i Sport

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9 Prime

Redmi 9

Redmi 10X 4G

Redmi K30 4G

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K30 5G Speed Edition

Redmi K30 Pro

Redmi K30 Pro Zoom

Redmi K30 Ultra

Redmi K30S Ultra

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi K40 Gaming

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro Premium Edition

Redmi Note 8 2021

Redmi Note 9 4G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T 5G

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 9

POCO F2 Pro

POCO F3

POCO F3 GT

POCO X2

POCO X3 NFC

POCO X3 Pro

POCO X3 GT

POCO M3

POCO M2 Pro

POCO M3 Pro 5G

POCO M4 Pro 5G

POCO M2

POCO M2 Reloaded

POCO C3

POCO C31

Aux dernières nouvelles, la mise à jour MIUI 13 embarque une foule de nouveautés. L'interface devrait notamment permettre de modifier l’apparence du centre de contrôle de MIUI en ajoutant davantage d’informations comme la météo, la bourse ou encore votre activité physique. On vous en dit plus dès que possible sur la mise à jour.

