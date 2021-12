MIUI 13 dévoilée, la Banque d’Angleterre se méfie des cryptomonnaies, c’est le récap’

La Banque d’Angleterre ne fait pas confiance aux cryptomonnaies et encourage les entreprises financières et autres banques à être plus prudentes, une faille de sécurité repérée dans des puces connectées en WiFi et Bluetooth, la surcouche MIUI 13 dévoilée avant la présentation officielle de Xiaomi, c’est le récap’ du jour.

Le Bitcoin n’est pas une monnaie fiable selon la BoE

Selon le gouverneur adjoint pour la stabilité financière à la Banque d'Angleterre (BoE), Sir Jon Cunliffe, les cryptomonnaies ne sont pas des monnaies fiables. L’institution s’est donc exprimée ce lundi afin d’encourager les banques et autres entreprises financières à adopter une « approche particulièrement prudente et circonspecte » tant que les régulateurs n’auront pas mis en place de nouvelles règles. La BoE attend en effet plus de cadres juridiques afin de s’assurer que les cryptomonnaies volatiles soient plus stables et donc plus fiables. À noter toutefois que de nouvelles réglementations risqueraient de faire chuter le cours du bitcoin et d’entrainer un gros bouleversement de l’économie actuelle.

Une faille de sécurité met en danger des milliards de smartphones et PC

Des chercheurs en cybersécurité ont révélé dans un rapport neuf vulnérabilités dans diverses puces connectées en WiFi et Bluetooth, permettant ainsi aux pirates d’exécuter du code malveillant dans des milliards de PC et smartphones. Alors que certaines de ces failles peuvent être aisément supprimées par une simple mise à jour du firmware, d’autres nécessitent une refonte totale de la puce. Intel, Qualcomm ou encore AMD ne sont pas concernés par ces puces défaillantes.

MIUI 13 approche et l'on connait désormais ses nouvelles fonctionnalités

Le leaker @xiaomiui vient de lever le voile sur les fonctionnalités à venir avec la nouvelle mise à jour MIUI 13 de Xiaomi pour ses smartphones et tablettes. L’option « Infinity Scroll » ajoutée à l’écran d’accueil, de nouveaux Widgets plus petits, la fonction « Sidebar » ou encore la gestion améliorée du centre de contrôle, voici ce à quoi l’on peut s’attendre avec la nouvelle surcouche. MIUI 13 devrait être officiellement dévoilée par Xiaomi le 28 décembre, à l’occasion de la présentation du Xiaomi 12. Rendez-vous dans notre actu pour découvrir la liste complète des smartphones compatibles avec la mise à jour.

