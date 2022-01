MIUI 13 bientôt disponible en Europe, bug sur Android Auto, c’est le récap’ de la semaine

La PS5 est enfin disponible sur le site de Sony en France, Xiaomi devrait bientôt lancer MIUI 13 en Europe, un bug sur Android Auto fait disparaître Google Maps, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, les plus chanceux d’entre vous ont pu se procurer une PS5 directement sur le site officiel de Sony. Les utilisateurs d’Android Auto ont eu moins de raison de se réjouir, un bug particulièrement agaçant étant apparu sur l’application et faisant disparaître sans raison Google Maps de leur véhicule. Alors que SFR essaie une nouvelle fois d’augmenter de 3 euros son offre Internet fixe, le collectif crypto Spice DAO dépense 2,6 millions d’euros pour se procurer l’un des rares exemplaires de Dune de Jadorowsky. Enfin, jetons un œil sur la mise à jour MIUI 13 qui devrait être bientôt lancée en Europe.

Procurez-vous la PS5 directement sur le site de Sony

La France fait désormais partie des pays éligibles permettant aux clients de commander une PS5 directement sur le site officiel PlayStation Direct. Si vous souhaitez tenter de vous procurer la console next-gen, il faudra simplement vous rendre sur la page d’inscription avec votre identifiant PlayStation Network et votre adresse e-mail. Si vous êtes chanceux, vous pourrez alors être tirer au sort par Sony. À noter que les stocks étant encore très limités, il faudra peut-être faire preuve de patience avant de pouvoir commander votre exemplaire.

La mise à jour MIUI 13 bientôt disponible en Europe

Dans une publication partagée sur Twitter, Xiaomi a annoncé que MIUI 13 devrait bientôt être lancée en Europe. La mise à jour, qui devrait largement améliorer l’expérience utilisateur grâce à une meilleure fluidité et plus de rapidité, devrait en effet être déployée sur plusieurs smartphones compatibles en Europe. Xiaomi pourrait profiter de sa conférence le 26 janvier prochain pour annoncer officiellement quels appareils profiteront de la nouvelle surcouche.

2,6 millions d’euros dépensés pour se procurer un exemplaire de Dune de Jodorowsky

Même si Alejandro Jodorowsky n’a jamais pu adapter Dune au cinéma, le réalisateur a écrit un livre dans lequel on peut y découvrir ses notes et le concept art prévu pour le film. Le collectif crypto Spice Dao vient d’annoncer sur Twitter avoir acheter l’œuvre pour 2,66 millions d’euros, persuadé d’avoir fait une bonne affaire et prêt à se lancer dans de grands projets. Malheureusement pour les acheteurs, acheter le livre de leur octroie pas pour autant les droits d’auteur, et l’exemplaire remporté aux enchères n’est pas un objet unique.

Nouvelle hausse de prix chez SFR

Les clients Internet fixe de SFR ont à nouveau reçu un courrier les avertissant d’une hausse tarifaire de 3 euros par mois. L’opérateur justifie l’augmentation avec le discours habituel « vos usages et besoins évoluent… » et la souscription est à nouveau automatique. Pour 3 euros supplémentaires, les abonnés pourront désormais appeler vers les mobiles en Europe depuis leur SFR Box. Si vous n’êtes pas intéressé, vous pouvez contrer cette vente forcée en refusant l’offre avant le 31 mai 2022.

Un bug sur Android Auto fait disparaître Google Maps

De nombreux témoignages ont révélé un bug particulièrement agaçant sur l’application Android Auto ces derniers jours. La dernière mise à jour Android Auto 7.2 a en effet provoquée la disparition de Google Maps dans les véhicules de nombreux utilisateurs. Google n’a pas encore développé de correctif mais tente de comprendre d’où vient cette défaillance. En attendant, n’hésitez pas à vous tourner vers Waze.

