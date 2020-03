MIUI 12 : Xiaomi pourrait présenter la mise à jour dès avril 2020

Xiaomi pourrait dévoiler la mise à jour MIUI 12 dans le courant du mois d’avril 2020. D’après une fuite, le constructeur chinois aurait en effet décidé de lancer le programme beta dans les semaines à venir. La marque a d’ailleurs annoncé la fin des betas de MIUI 11 dans un communiqué officiel.

Il y a quelques jours, le calendrier de lancement de MIUI 12 est brièvement apparu sur le forum officiel Mi Community, rapporte Gizchina. Publiée par un informateur réputé, la ligne du temps présente les dates de lancement de la mise à jour.

Selon la fuite, Xiaomi dévoilerait MIUI 12 dès le mois d’avril 2020. Une première version beta serait déployée le mois prochain. Pour l’heure, le firmware serait encore en cours de test en interne. Le déploiement final de la mise à jour aurait lieu à partir du mois de juin et se prolongerait jusqu’au troisième trimestre 2020, comme teasé par Xiaomi il y a quelques semaines. Ce calendrier a rapidement été supprimé du forum par un modérateur.

Xiaomi stoppe le programme beta de MIUI 11…pour se concentrer sur MIUI 12 ?

En parallèle, Xiaomi a annoncé la fin du programme beta de MIUI 11 dans une publication sur son site officiel. Le firmware MIUI 11 beta 20.3.23 est donc le dernier du programme. Cette ultime mise à jour est déployée dans le courant de la semaine sur tous les appareils compatibles, note la firme chinoise.

Tout porte donc à croire que Xiaomi ait décidé de se focaliser sur l’arrivée de MIUI 12 en version beta. Le site web chinois de Xiaomi mentionne déjà sur plusieurs pages la nouvelle surcouche Android. Si les rumeurs se confirment, le groupe dévoilerait sa nouvelle surcouche avec plusieurs mois d’avance par rapport à son calendrier habituel. L’an dernier, Xiaomi a en effet dévoilé MIUI 11 en septembre. On vous en dit plus dès que possible.

