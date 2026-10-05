Ce mini PC avec un Ryzen 5 et 16 Go de RAM chute sous les 290 € (-41%)

Le mini PC CHUWI Ubox disposant d’un Ryzen 5 6600H, de 16 Go de RAM et d’un SSD de 512 Go est disponible à moins de 300 € grâce à une réduction de près de 200 €.

Chuwi Ubox Mini PC

Le CHUWI Ubox vous permet d’installer un poste de travail sans l’encombrement d’une tour traditionnelle. Le boîtier mesure environ 13 cm de côté. Il se fait donc facilement oublier sur le bureau, tout en offrant une configuration suffisamment confortable pour les tâches courantes.

Pendant la campagne Local Day d’AliExpress, ce mini PC passe de 486,59 € à 288,72 € grâce notamment au code PHD30. Vous économisez ainsi 197,87 €, soit environ 41 % de réduction. La configuration comprend 16 Go de mémoire et 512 Go de stockage. Le produit est expédié depuis la France et la livraison est gratuite.

CHUWI Ubox : un petit ordinateur avec un Ryzen 5 à l’intérieur

Le processeur de ce mini PC est un Ryzen 5 6600H disposant de six cœurs et douze threads, avec une fréquence qui monte jusqu’à 4,5 GHz. Il est accompagné de 16 Go de RAM, une capacité confortable pour travailler avec plusieurs applications ouvertes, y compris le navigateur, Word, ou encore Excel.

Vous avez également un SSD de 512 Go. CHUWI prévoit deux emplacements M.2 pour le stockage, ce qui permet d’ajouter de l’espace si le disque fourni devient trop juste. Windows 11 Pro est par ailleurs préinstallé sur la machine. Vous n’aurez donc qu’à brancher vos périphériques et à effectuer la configuration initiale.

Le mini PC dispose par ailleurs de sorties HDMI, DisplayPort et USB-C pour l’affichage. Il est ainsi possible de connecter jusqu’à trois écrans. Vous pouvez ainsi garder vos documents sur un moniteur et le navigateur sur un autre. L’appareil est aussi compatible avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth.

La partie graphique en ce qui la concerne utilise une Radeon 660M. Cette puce assure l’essentiel et pourra s’en sortir avec les tâches graphiques peu exigeantes. Elle peut notamment faire tourner de petits jeux si vous trouvez le bon équilibre dans les réglages.


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