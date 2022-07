Microsoft vend enfin Windows 11 sur son site officiel

Windows 11 peut désormais être acheté directement sur le site officiel de Microsoft. Avant ça, pour se le procurer, il fallait soit acheter un nouvel ordinateur, soit passer par Windows 10. Windows 11 est affiché à 139 dollars dans sa version Home uniquement.

Windows 11 est sorti il y a presque un an, mais il vient seulement d’être mis en vente sur le site officiel (américain) de Microsoft. En effet, une page dédiée est apparue proposant de télécharger le nouvel OS.

Pour le moment, seule la version Home à 139 dollars est proposée. Une apparition étonnante, puisque Microsoft n’a fait aucune annonce sur le sujet, que ce soit un communiqué, une vidéo ou même un tweet. Il se pourrait même que cette page soit présente depuis quelques temps sur le site.

Windows 11 est enfin disponible dans le commerce

Windows 11 est sorti le 5 octobre 2021 et est téléchargeable depuis cette date. Mais avant aujourd’hui, il n’était pas possible de l’acheter en version numérique. Microsoft propose plusieurs solutions pour l’utiliser, dont la plupart évitent de mettre la main à la poche. Ceux qui ont Windows 10 peuvent passer sur la version 11 gratuitement. Si le PC est compatible, le système d’exploitation met en avant l’upgrade. Les nouveaux ordinateurs sont eux automatiquement équipés et pour les cas particuliers, Microsoft vend des versions physiques.

A lire aussi – Test Windows 11 : Microsoft fait sa révolution en douceur

Microsoft a en effet tout prévu pour que la transition entre les deux générations se fasse en douceur. Pari réussi, à tel point que la vente telle quelle de l’OS n’a pas manqué aux utilisateurs, du moins pour la plupart.

Pour rappel, Windows 11 a apporté beaucoup de nouveautés par rapport à Windows 10. La première concerne évidemment le design : la firme de Redmond n’a pas beaucoup touché à la navigation, mais a revu le visuel de fond en comble afin de mieux s’adapter aux besoins des utilisateurs. A noter que comme Windows 10, Windows 11 aura le droit à une grosse mise à jour annuelle (en octobre) afin d’apporter des innovations et d’évoluer dans le temps. De quoi éviter qu'il devienne obsolète rapidement. De son côté, Windows 10 ne sera pas abandonné par Microsoft avant 2025 au minimum.

Source : Microsoft