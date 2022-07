Microsoft va sortir une application Outlook Lite pour les téléphones Android peu puissants

Microsoft a annoncé qu’une application Outlook Lite allait prochainement sortir sur les téléphones Android. Le but est d’offrir un logiciel fluide et simple capable de fonctionner sur n’importe quel smartphone”, même peu puissant, ainsi que sur n’importe quel réseau.

L’application Outlook de Microsoft va prochainement avoir le droit à une version « light ». La firme de Redmond a en effet mis à jour sa feuille de route et promet l’arrivée de cette nouvelle itération dans le courant du mois de juillet.

Avec Outlook Lite, l’idée est de proposer aux utilisateurs une boîte mail fluide et performante, même s’ils n’ont pas un téléphone puissant. Une manœuvre pensée avant tout pour les marchés émergents, mais pas que. L’application Outlook classique peut en effet se montrer gourmande et ramer sur certains smartphones un peu anciens.

Outlook Lite veut proposer l’essentiel d’Outlook

Outlook Lite n’a pas vraiment livré ses secrets, mais on sait qu’elle proposera de consulter sa messagerie sur une interface beaucoup moins gourmande en ressources qu’Outlook classique. Cependant, il faudra accepter quelques limitations. Par exemple, l’application ne prendra en charge que les adresses mail Outlook, Hotmail, Live et MSN. Impossible de consulter ses mails pro sur une adresse propre. Il y aura certainement d’autres limitations, mais nous ne les connaissons pas encore. On imagine que certaines fonctionnalités de l’application mère seront retirées. Une chose est certaine : cette app prendra beaucoup moins de place sur le téléphone.

En tout cas, cela permettra à bon nombre d’utilisateurs de profiter du service de messagerie dans de bonnes conditions. Microsoft n’est pas la première société à proposer une telle alternative, puisque Google a déjà développé Gmail Go, version Lite de Gmail. D’autres applications, comme Facebook, proposent aussi cette alternative.

Dans le même temps, Microsoft est en train de travailler sur une nouvelle version de son application Outlook pour Windows 11. Cette dernière n’a pas évolué par rapport à Windows 10 et le but est évidemment de la moderniser en termes de design, mais aussi en termes d’usages. Elle devrait arriver dans la grosse mise à jour d’octobre si tout se passe bien.

Quant à la version Lite d’Oulook sur Android, elle débarquera sur le PlayStore avant la fin du mois de juillet, selon la feuille de route de Microsoft.